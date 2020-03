Daredevil de Netflix pourrait être dans Spider-Man 3

Partager

Kevin Smith affirme que Charlie Cox pourrait revenir en tant que Matt Murdock / Daredevil de Netflix dans le prochain film Marvel Spider-Man 3.

C’est clair que Peter Parker vous avez besoin d’un avocat, car à la fin de Loin de la maison (2019), le méchant Mysterio révèle sa véritable identité au monde entier. Il spécule depuis longtemps que Spider-man 3 pourrait apparaître Matt Murdock / Daredevil de Netflix. Bien qu’il soit également vrai que votre avocat pourrait être Jennifer Walters, ou qu’est-ce qui est pareil She-hulk (Hulka), qui est aussi le cousin de Bruce Banner et vous aurez votre propre série de Disney +.

Le réalisateur Kevin Smith, qui possède généralement de bonnes informations à Hollywood, a déclaré que:

“J’ai entendu d’autres bonnes nouvelles”, a-t-il déclaré. “Vous savez quel Spider-Man 3, le nouveau film Marvel, va avoir un avocat? Charlie Cox, ce sera à nouveau Matt Murdock. C’est une rumeur selon laquelle il y a en ligne, mais à l’intérieur de Marvel, ils veulent que cet effet souffle ».

Le film commencera à tourner l’été prochain (si le Coronavirus le permet).

Les fans de Marvel ont voulu voir Charlie Cox retourner comme Daredevil depuis le programme Netflix il a été annulé après sa troisième saison. Même Vincent D’Onofrio, qui a joué Wilson Fisk sur l’émission, il a partagé une demande faite par des gens pour sauver la série, qui a actuellement amassé près de 350 000 signatures. Ce serait donc une excellente idée de les voir tous les deux dans Spider-man 3.

Dans les bandes dessinées, Daredevil utilisé ses sens améliorés pour identifier Peter Parker comme Spider-man rapidement, bien que Spider-Man tournerait les tables plus tard et identifierait Matt Murdock comme le justicier aveugle. Cependant, après les événements de “One More Day” et de l’arc de l’histoire pourpre, aucun d’eux ne connaît l’identité de l’autre.

Pour l’instant, il y a peu de détails sur Spider-man 3, mais nous savons que Tom Holland y Zendaya ils reviendront jouer Peter Parker et MJ respectivement. Alors que le réalisateur sera à nouveau Jon Watts.

