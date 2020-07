Daredevil nº 9. Les vieux souvenirs sont mis au jour.

Le retour de Matthew Murdock à cette nouvelle étape a été subtilement marqué par l’oubli que toutes ses connaissances avaient de son héritage dans son identité super-héroïque de Daredevil. Chip Zdarsky continue de faire son truc dans cette grande collection publiée par Panini Comics.

Parfois, nous nous sentons forts, capables d’affronter le monde entier en pleine puissance. Cela peut nous faire englober beaucoup plus que ce dont nous sommes réellement capables et le coup que nous frappons peut se retourner contre nous lorsque nous jouons avec un animal beaucoup plus gros, de carthame et plus puissant. Le sentiment de supériorité peut être renversé avec juste un mouvement malheureux qui nous met à l’honneur. C’est ce qu’a fait Matt Murdock / Daredevil lorsqu’il a osé entrer dans l’empire criminel des frères Stromwyn, Una et Quinn.

Il n’y a aucun scrupule en matière d’argent chez les millionnaires. Ils utilisent leurs énormes quantités de la monnaie actuelle correspondante pour pétrir plus d’argent, d’une manière apparemment légale, bien qu’avec des méthodes qui montrent à quel point ils se soucient peu que ces décisions ruinent les autres, que ce soit financièrement ou personnellement, leur faisant perdre même leur dignité en voyant quoi ils tombent bas, faisant même appel à l’appel. Si les Stromwyn veulent prendre le pouvoir et la possession de Hell’s Kitchen pour leurs propres intérêts, ils n’hésiteront pas à le faire tomber sous leurs pieds, ils l’oppresseront jusqu’à ce qu’il vaille moins que rien et une fois que ce sera le leur, l’entreprise sera servie. Le chaos, le manque de contrôle, l’absence de forces de police … tout ce qu’il faut pour obtenir ce qu’ils veulent. Y compris une guerre des gangs pour dynamiser davantage la situation.

Depuis le début de sa participation à Daredevil, Zdarsky nous a appris peu à peu comment tout est lié, présentant de vieux personnages avec de nouveaux, tandis qu’il orchestre le plateau où les différents jeux doivent être joués avec plusieurs joueurs. La présence de The Owl, Leland Owsley, plus déchaînée que jamais, Hammerhead, dans son rôle plus large de petit chef criminel ou de la famille Libris et sa politique de faire les choses avec discrétion, jouent pour partager le contrôle mafieux du La cuisine de l’enfer. Tout cela pour hériter du trône vacant laissé par Wilson Fisk en tant que cheville ouvrière.

Nous nous habituons au bon travail de Cecchetto avec des crayons mais le voir remplacé dans ces numéros par Jorge Fornés, lorsque le grand déploiement des séquences d’action n’est pas requis et qu’une histoire plus intime est choisie, nous transporte absolument dans un Bande dessinée de noir, genre policier, approche en gros plan et avec une palette de couleurs plus plate où prédominent les lumières et les ombres et les tons pastel. Nolan Woodard est le coloriste de la collection mais le passage d’un artiste à un autre semble aussi nous transporter entre les mains d’un autre professionnel, quand ce n’est pas le cas. Sans aucun doute, les différents moments que nous offre la partie graphique sont bien étudiés.

Le neuvième volet de la collection espagnole sera le dernier double pour le moment, car le mois prochain il nous apportera un simple agrafe de 24 pages. Peut-être qu’il nous connaît peu après tant de mois à profiter à deux reprises de cette grande scène qui a été nominée pour le prix Eisner de la meilleure série régulière, à juste titre, sans aucun doute. Sans oublier que Chip Zdarsky est nominé pour le meilleur scénariste, pour cette série et d’autres qui tournent, et Julián Totino Tedesco pour les merveilleuses couvertures qu’il réalise pour Daredevil. Ce qui est certain, c’est que, dans cet arc d’histoire, « Through Hell », nous continuerons à découvrir beaucoup plus sur ce que Elektra sait sur Matt et les astuces des autres pour gratter un morceau de gâteau plus grand, avec un objectif clair, que le gâteau est pour l’un des méchants.

Titre: : Daredevil n ° 9

URL: Bandes dessinées Panini

Auteur : Jorge Fornés

Illustrateur: Chip Zdarsky

ISBN: 977000557500100009

Nombre de pages : 48

La description: Le retour du diable de Hell’s Kitchen! Alors que Matt Murdock change d’avis sur son alliance avec Elektra, Kingpin prévoit également de changer d’avis sur certaines alliances qu’il a conclues.

