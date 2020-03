Daredevil’s Inferno fait entrer WAR dans la cuisine de l’enfer

Avertissement: SPOILERS for Daredevil # 19

C’est un échange de tirs dans Hell’s Kitchen, alors que la guerre des gangs éclate dans les rues et que des surveillants tordus prennent d’assaut la ville avec l’ordre de la brûler au sol, dans le nouveau Daredevil Arc d’histoire “Inferno” de Marvel Comics. La police ne répondant pas aux crimes en cours, le non-respect de la loi conduit à des atrocités car des civils sont pris entre deux feux entre le cartel brutal de la Chouette et la famille du crime de Libris. Lorsque les autorités civiles ne parviennent pas à protéger le public, le quartier se lève pour étouffer les flammes dévorant Hell’s Kitchen à Daredevil # 19.

Daredevil, de l’écrivain Chip Zdarsky, s’est jusqu’à présent transformé en un drame criminel sans compromis, avec une police corrompue complice de nourrir un état ingouvernable de vice et de vilenie, des gangs rivaux se livrant à de violentes guerres de territoire, et tout à fait indifférents aux conséquences désastreuses pour les citoyens de La maison de Daredevil de Hell’s Kitchen. La police ayant pour ordre de ne pas se livrer à des activités criminelles – ou même à la plus légère des infractions, des gangs opportunistes ont mené leur guerre dans les rues, alors qu’une escouade d’incendies criminels arrive pour créer un brasier dans Hell’s Kitchen.

Cet état de non-droit est le désir des Stromwyns, une famille de mécènes ultra-riches et influents du gouverneur. Ce sont les Stromwyn qui ont fait pression sur le gouverneur pour boucler Hell’s Kitchen et éliminer toute présence policière dans l’enceinte. L’alter ego de Matt Murdock, le diable de Hell’s Kitchen, est clairement dépassé, manœuvré et dépassé dans le dernier numéro de Daredevil. Alors que les coups de feu ratissent les maisons, les boutiques et les bodegas du quartier, et que les bombes incendiaires envoient des flammes et de la fumée dans le ciel de New York, l’ampleur du chaos menace de déchirer la ville.

Pris entre les crimelords de la famille Libris et le cadre meurtrier du maniaque Owl, Hell’s Kitchen semble perdu lorsque le superviseur sadique Bullseye, Bullet l’exécuteur, le Rhino et le mercenaire Crossbones font surface avec l’ordre de brûler Hell’s Kitchen en cendres. Avec l’état de droit en flammes, le quartier prend les armes contre les criminels, brandissant des armes improvisées au mépris des méchants … avec des citoyens-vigilants portant le masque de Daredevil, héros de Hell’s Kitchen.

La violence atteint son paroxysme lorsque Bullseye abat un commerçant, alors que le héros protège une jeune femme et son enfant de l’assassin, et qu’un autre candidat à la vigilance – drapé dans un costume de fortune Daredevil – est impitoyablement envoyé par Bullseye’s lames. Ce ne sera pas facile d’arrêter ce cauchemar, même pour The Man Without Fear. unissez-vous pour combattre et reprendre leur ville des méchants qui ont l’intention de tout brûler.

Daredevil # 19 est maintenant disponible dans une bande dessinée près de chez vous!

