Dark Justice League aura un J.J. Abrams

HBO Max prépare une nouvelle série sur Dark Justice League et sera J.J. Abrams celui en charge de sa production.

Il a été officiellement annoncé qu’une série d’action en direct basée sur des personnages de l’univers DC Comics sur Justice League Dark est en développement pour la plateforme de streaming HBO Max.

Pour l’instant, il n’a pas été révélé quels personnages seront les protagonistes, mais pendant longtemps, il a été dit qu’ils avaient fait un film solo de Zatanna. Nous pouvons également nous attendre à ce qu’ils incluent John Constantine, Deadman, Etrigan et The Swamp Thing.

L’accord comprend plus de projets avec WarnerMedia.

Bad Robot, le producteur de J.J. Abrams, en plus de donner vie à la Dark Justice League, produira également un spin-off de 10 épisodes de The Shining appelé Overlook (nom du célèbre hôtel), qui explorera les histoires indicibles et terrifiantes de l’hôtel hanté le plus célèbre de la fiction. cinématographique.

Ils feront également le drame original Duster, qui tourne autour de la vie d’un conducteur qui s’échappe d’un syndicat du crime.

«Quel début incroyable pour notre partenariat avec l’équipe incroyablement imaginative de Bad Robot, sous l’œil vigilant de J.J. Abrams et Katie McGrath », a déclaré Kevin Reilly, Chief Content Officer de HBO Max, dans un communiqué. Quoi de mieux qu’une idée originale de J.J. puis Warner Bros. en les laissant utiliser les personnages de Stephen King et de l’univers DC Comics comme la Dark Justice League, pour fournir plus de programmation incontournable sur HBO Max. “

Introduit en 2011 dans le cadre de la relance de DC Comics appelée Nouveau 52La Dark Justice League suit un groupe de héros surnaturels qui combattent les menaces magiques et démoniaques au-delà de la portée de la traditionnelle Justice League (Batman, Superman, Wonder Woman ou The Flah). L’équipe était composée de John Constantine, Madame Xanadu, Black Arrow, The Swamp Thing, Deadman, Zatanna, Mindwarp et Enchantress.