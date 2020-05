Dark Knight: les acteurs qui ont presque joué à Batman dans la trilogie de Nolan

La performance de Christian Bale Homme chauve-souris dans la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan est considéré par les fans comme l’un des meilleurs, mais comme cela arrive avec la plupart des films, de nombreux autres acteurs ont été considérés pour le rôle. Batman a subi diverses adaptations sur grand écran depuis les années 1960, et l’une des plus mémorables est la version de Nolan dans ce qu’on appelle la trilogie Dark Knight.

À partir de 2005 avec Batman Begins, Nolan a apporté une version plus sombre et plus terre à terre de Gotham City et du Caped Crusader, avec Christian Bale comme nouveau Bruce Wayne. Le film a été très bien accueilli par les critiques et les téléspectateurs, et a fait place à deux suites: The Dark Knight en 2008 et The Dark Knight Rises en 2012. La trilogie a une place dans le cœur des fans de Batman, tout comme la performance de Bale, mais la réaction aux films aurait pu être très différente si un autre acteur avait joué le personnage.

Bien que Christian Bale soit l’un des derniers noms de la liste à jouer Bruce Wayne, il y avait d’autres acteurs en considération, parmi ceux qui ont rejoint la trilogie de Nolan dans la suite en tant que personnage inoubliable.

Lorsque Batman Begins était à ses débuts de développement, Heath Ledger était considéré pour le rôle de Bruce Wayne / Batman, mais lui et Nolan ont convenu qu’il n’était pas le bon pour cela, bien qu’il ait fini par rejoindre la trilogie en tant que Joker dans Le Chevalier Noir. Le processus de casting s’est poursuivi et quelques jours seulement avant la distribution officielle du rôle, huit acteurs ont été invités à auditionner: Christian Bale, Joshua Jackson, Eion Bailey, Hugh Dancy, Billy Crudup, Cillian Murphy, Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, David Boreanaz et David Duchovny, qui a été pris en considération lorsque Batman & Robin cherchait un nouveau Bruce Wayne.

Bien que Bale ait remporté le rôle, Nolan a tellement aimé l’audition de Cillian Murphy qu’il lui a donné le rôle de Jonathan Crane alias Scarecrow, qui est apparu dans tous les films de Dark Knight. Nolan a partagé que Bale avait l’équilibre de l’obscurité et de la lumière qu’ils recherchaient, et l’écrivain David S. Goyer a déclaré que, si certains acteurs ne pouvaient jouer qu’un grand Bruce ou un grand Batman, Bale pouvait jouer les deux. Bien que la carrière de Bale ait connu une grande pause grâce à sa performance dans American Psycho, la trilogie Dark Knight lui a donné un coup de pouce encore plus important, et il est passé à différents genres et types de personnages depuis qu’il a quitté Batman. Il est impossible de dire si l’un de ces acteurs aurait joué un meilleur rôle Homme chauve-souris que Christian Bale, et à quoi ils auraient ressemblé car le Caped Crusader ne vivra que dans l’imagination des fans.

