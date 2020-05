Dark Phoenix est le film qui a perdu le plus d’argent en 2019

Il n’est pas surprenant que X-Men: Dark Phoenix ait été un flop total au box-office. Mais récemment, il est devenu connu que c’était le film qui avait perdu le plus d’argent en 2019.

En 2019, nous avons couronné le nouveau «film le plus rentable de l’histoire», Avengers: Fin de partie de Marvel, mais ce fut aussi une année où les blockbusters n’ont pas très bien fonctionné sur grand écran. Un de chaux et un de sable. Deadline a passé en revue les plus gros échecs de l’année écoulée en fonction de l’argent qu’ils ont perdu dans leurs studios respectifs, et X-Men: Dark Phoenix remporte tous les prix.

En haut de ce classement, nous trouvons X-Men: Dark Phoenix, qui a perdu 133 millions de dollars. La production du dernier film des mutants avant l’achat de Fox par Disney était un véritable feuilleton. Ils ont confié à Simon Kinberg, qui était dans la franchise depuis le début mais qui n’avait réalisé aucun film auparavant, ce remake de l’un des arcs les plus célèbres de la bande dessinée. La fin a dû être enregistrée à nouveau au moment de décider de la changer complètement, et elle a subi plusieurs changements de date. Le résultat n’a convaincu ni les critiques ni le public, et la saga X-Men a fait ses adieux par la porte arrière.

En deuxième position, nous trouvons Terminator: Dark Fate. Le film qui allait regagner l’intérêt pour la saga de science-fiction, et qui a invité à nouveau Linda Hamilton, ne s’est pas concrétisé malgré un piétinement. James Cameron Il revenait également en tant que producteur, mais il n’a pas fini par coïncider en vision avec Tim Miller, le directeur. La bande a fini par perdre 122,6 millions de dollars.

Un échec après l’autre

Voici le classement des plus gros échecs au box-office de l’année dernière:

1.- X-Men: Dark Phoenix: Perte de 133 millions de dollars

2.- Terminator: Dark Fate: Perte de 122,6 millions de dollars

3.- Les chats: Perte de 113,6 millions de dollars

4.- Gémeaux: Perte de 111,1 millions de dollars

5.- M. Link: l’origine perdue: Perte de 101,3 millions de dollars