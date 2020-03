Dark Plagueis devrait être la star de Star Wars: The High Republic

Star Wars: The High Republic a une occasion unique de donner plus d’informations sur Dark Plagueis, un personnage aussi énigmatique qu’intéressant.

Ils ont déjà donné les premiers détails de ce que les livres et les bandes dessinées de Star Wars: La Haute République. Comme fixé 200 ans avant la Saga Skywalker, il existe des personnages connus qui pourraient être vivants. L’un d’eux est Yoda, le sage maître Jedi a presque 900 ans dans le Épisodes IV et V. Par conséquent, 200 ans plus tôt, il était sûrement un gentleman respecté de la paix et de la justice dans la Galaxie. Mais l’autre pourrait être parfaitement Dark Plagueis, un Sith qu’ils ont mentionné dans le Épisode III.

Dans Star Wars: La vengeance des Sith il y a une conversation très intéressante entre Palpatine (Dark Sidious) et Anakin Skywalker, qui deviendrait finalement Dark vador. Dans cette scène, il dit qu’il y avait un Sith très puissant qu’ils ont appelé Dark Plagueis, le sage. Sa connaissance du côté obscur était si grande qu’il pouvait même faire en sorte que des êtres chers ne meurent pas. Sa vie a pris fin lorsque son élève l’a tué pendant qu’il dormait.

Sachant qu’il y a de très longues courses Star Wars Ce serait une occasion parfaite pour ce Sith d’être vivant à ce moment-là et nous pourrions en savoir plus sur lui. Même son temps en tant qu’étudiant et voir ce qui est arrivé à son professeur. Théoriquement, Darth Plagueis était de la race Muun, bien que cela ne soit pour l’instant qu’une partie des légendes de Star Wars et devrait être canonisé à un moment donné.

Un méchant connu pour ces nouvelles histoires.

Nous savons à quel moment Star Wars: La Haute République est défini, est le point le plus élevé du Ordre Jedi. Comme ils sont des défenseurs respectés de la Galaxie, ils font face à différents méchants. Aussi dans La menace fantôme Ils ont dit qu’il n’y avait pas de Sith depuis plus de 1000 ans. Par conséquent, si nous arrivons à voir Dark Plagueis manipuler la Force dans l’ombre et personne ne peut savoir qu’il est la grande menace.

