Dark Souls 3 The Ringed City DLC: Final Boss Guide (Slave Knight Gael)

Le dernier boss du DLC Ringed City dans Dark Souls 3, Slave Knight Gael est le plus tristement célèbre de la série Souls. Slave Knight Gael est un amalgame de ce qui rend Dark Souls si difficile. Des attaques très dommageables, des mouvements sporadiquement rapides et de grandes sommes de santé font de Gael un cauchemar pour la plupart des joueurs. Le Slave Knight est un boss approprié pour mettre fin au DLC Ringed City, servant d’ennemi parfait pour conclure la vaste histoire de Dark Souls 3. Cependant, affronter Gael est l’un des combats de boss les plus frustrants de toute la série et est à la fois décourageant et apparemment impossible.

Affronter l’intimidant Slave Knight Gael est le combat de boss le plus difficile de toute la franchise Dark Souls. Possédant des attaques à dégâts élevés et une grande variété de techniques magiques difficiles à esquiver, le Slave Knight est un ennemi redoutable. Il semble que From Software ait conçu le patron pour être la mère de tous les boss difficiles. Défiez même les joueurs de Dark Souls les plus fidèles et les plus qualifiés. Avec quelques conseils face à Gael sera beaucoup plus facile que ce qui semblait possible.

La bataille contre le boss du grand chevalier se compose de trois phases principales. Le premier d’entre eux présente le chevalier esclave dans une position recroquevillée comme un animal. Cette phase nécessite un temps de réaction incroyable et une bonne compréhension de son schéma d’attaque.

Cette première phase contre Gael est remplie à ras bord d’une variété de cordes d’attaque combo incroyablement rapides. Gael a une variété de cordes multitouches et délicates que les joueurs doivent surveiller. La meilleure stratégie pour affronter ces cordes à coups multiples est de simplement s’éloigner lorsque le grand chevalier s’agitent et contrer quand il conclut. Après ces cordes, Gael sera coincé dans une animation de récupération qui l’ouvrira à des contre-attaques.

La première phase de Gael possède une attaque au couteau d’une portée incroyable. La quantité de distance parcourue dans ce mouvement est sans précédent dans la série Souls. Ce mouvement peut frapper à partir de ce qui semble être à des kilomètres. Et non seulement sa portée est énorme, mais elle a également le potentiel de supprimer une grande partie de la barre de santé d’un joueur s’il se connecte. Le Slave Knight commencera cette attaque en sautant en l’air et se lancera ensuite sur les joueurs. Lorsque vous voyez le grand ennemi voler dans les airs, assurez-vous d’esquiver vers l’avant. En utilisant les cadres d’invincibilité de votre esquive, les joueurs seront placés directement derrière Gael. Permettant une puissante mesure de contre-attaque.

Gael se caractérise par son style agressif et ses cordes d’attaques incessantes. Cette agression ne fait que s’intensifier dans sa deuxième phase alors qu’il gagne une gamme d’attaques puissantes et dévastatrices.

La deuxième phase de cette bataille de boss sera signalée par le changement de posture de Gael. Il passe de sa forme recroquevillée à une variation dans laquelle il se tient droit. Cette seconde forme fournit au Slave Knight une variété de techniques nouvelles et plus dangereuses. Le chevalier gagne une série d’attaques slash à balayage large et puissant qui couvrent un large éventail d’espace. La meilleure façon d’éviter ces slashes est de rouler vers le Slave Knight ou de s’éloigner continuellement du boss. En raison de l’avantage positionnel, rouler vers Gael est la meilleure option.

Gael commence également à démontrer ses excellentes prouesses magiques en accédant à une attaque magique de style boomerang. Il invoquera une série de disques magiques qui se lanceront sur les joueurs. Alors qu’ils se dirigent vers les joueurs, assurez-vous d’esquiver les disques et de courir derrière Gael. Cela est dû aux propriétés de retour du disque, les projectiles reviendront à leur expéditeur et peuvent attraper des joueurs sans méfiance.

Soyez prudent face à cette forme de Gael. Un joueur téméraire peut être tué en une ou deux erreurs simples. Assurez-vous donc d’être conscient de sa variété d’attaques de balayage puissantes et de ses mouvements magiques nouvellement gagnés.

La troisième et dernière phase en possession de Gael ne peut être classée que comme un désordre chaotique. Un gâchis composé d’attaques magiques dangereuses et de maintenir sa série déjà puissante de mouvements de mêlée. Combinez sa trousse à outils déjà brutale avec les coups de foudre aléatoires nouvellement introduits, cette phase finale est un combat de boss à part entière.

Comme mentionné, soyez conscient des coups de foudre qui sévissent dans l’arène. Ces frappes sont aléatoires et imprévisibles donc restez toujours en mouvement pour ne pas être attrapé par un. Gael accède également à un puissant essaim de projectiles magiques rouges. Ces projectiles ont des qualités de ralliement et peuvent déchirer la barre de santé d’un joueur en un rien de temps. Assurez-vous de fuir ces attaques tout en gardant un œil d’aigle sur l’emplacement de Gael.

Slave Knight Gael possède une nouvelle variante plus dévastatrice de son attaque de saut de fente. Cette forme finale du mouvement transforme ce qui était une attaque à l’arme blanche en une puissante barre oblique. Cela couvre trois des 4 mouvements d’évasion potentiels qu’un joueur a lorsqu’il effectue cette attaque. Il empêche les rouleaux arrière et les rouleaux latéraux et nécessite un rouleau avant. Assurez-vous de le faire car il protège des dommages importants et permet un avantage de position. Soyez conscient, cependant, de la tendance de Gael à combiner ses nouveaux projectiles et cette attaque au poumon pour en faire une technique apparemment inévitable.

L’ensemble de coups de mêlée de Gael reste pratiquement intact depuis sa deuxième phase. Il a une variété de barres obliques horizontales et verticales puissantes qui peuvent infliger d’énormes sommes de dégâts à un joueur s’il est attrapé. Assurez-vous donc d’éviter ces mouvements lorsque cela est possible. Soyez conscient que cette phase finale augmente l’agression de Gael et rend presque impossible d’éviter le boss étant donné son comportement hyper offensif. Il s’agit d’affronter le Slave Knight de front et avec prudence plutôt que de l’éviter.

Dark Souls 3 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.