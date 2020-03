Dark Vador découvrira les secrets de la mort de sa bien-aimée

Partager

Face à la tombe de Padmé Amidala, Dark Vador fait face à ses plus grandes peurs et découvrira toute la vérité.

Dans la bande dessinée de Star Wars: Dark Vadorde Marvel, la quête de vengeance du Seigneur des Ténèbres le conduit à Naboo, où les Sith doivent faire face à ses plus grandes peurs. Tourmenté par les fantômes de son passé et le désir de vengeance, il attaque ceux qui ont caché la naissance de son fils Luke Skywalker, bien que cela l’amène à la tombe de son bien-aimé.

La planète Naboo vous amène à Dark vador Tristes souvenirs de son passé, des sinistres procès de Yoda avant la guerre des clones, des supplications de sa femme et de son amant, le suppliant de tout laisser derrière lui et d’élever son fils avec elle en toute sécurité. Même le rejet des Jedi et leur reddition finale du côté obscur.

Le jeu psychologique de l’écrivain Greg Pak présent à Dark vador comme un spectre perturbé et vindicatif, dont l’humanité n’apparaît que lorsque de nouvelles révélations tourmentent son esprit endommagé. L’arc narratif de Pak emmène les lecteurs dans «un voyage sans précédent au cœur du Seigneur des Ténèbres» et permet à l’écrivain «d’explorer ce que Padmé signifie toujours pour lui après toutes ces années».

Synopsis de la bande dessinée Star Wars:

Dark vador Il poursuit sa terrifiante quête de vengeance contre tous ceux qui ont caché l’existence de son fils. Mais à Naboo, le Seigneur des Ténèbres Sith fait face à un nouveau défi mortel alors que son attention passe de LUKE à PADMÉ, la femme de l’homme qu’il était. Et quels secrets sont dans la tombe de PADMÉ AMIDALA?

Ces découvertes vous amèneront-elles à vous positionner plus tard en faveur de votre fils Luke Skywalker au détriment de l’Empereur? Nous allons bientôt le découvrir dans ce qui est l’une des bandes dessinées les plus excitantes de Star Wars

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.