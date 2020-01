«Dark Waters» – Un avocat est en liberté dans la ville

‘Dark Waters’ est une sorte de croisement entre le ‘Civil Action’ de Steven Zaillian et le ‘The Report’ de Scott Z. Burns qui, d’abord et avant tout, et comme les deux films mentionnés, justifie la curiosité de nous trouver derrière les caméras avec un cinéaste comme Todd Haynes. Ce qu’un cinéaste dirait avec des préoccupations qui vont au-delà du simple service, ainsi qu’un acteur comme Mark Ruffalo qui, soutenu par la popularité des Avengers et contrairement à par exemple Robert Downey Jr., semble beaucoup plus préoccupé par Le monde que sur votre compte courant.

Todd Haynes, comme dit, est un cinéaste soucieux dont le cinéma (ou la télévision) se révèle toujours intéressant. Ou du moins essayez toujours de l’être. Comme il s’agit de «Dark Waters», un film intéressant, et également, avec des préoccupations qui vont au-delà du simple service. Sous l’apparence effrénée, distante et même hautaine d’être l’histoire classique des avocats de «David contre Goliath» avec tant de goût, ironiquement, de ce Goliath qui est l’industrie hollywoodienne, «Dark Waters» cache un cœur aussi énorme que le pour cacher derrière le décolleté le «Erin Brockovich» de Julia Roberts.

Une légère comparaison et même des performances, bien que les armes de Haynes soient différentes de celles utilisées par Steven Soderbergh. En tout cas les deux, deux cinéastes bronzés en marge de l’industrie, n’ont pas été absorbés par un modèle de film si souvent préfabriqué. Au contraire. Grâce au confort apparent d’un travail et à un argent sûr pour la “ défense légitime ”, Haynes développe un portrait remarquable de la figure de cet individu anonyme qui ne ressemble à aucun héros, juste un homme simple influençant honnêtement ce qu’il croit c’est correct.

Et qui dit un homme, dit aussi une femme comme Anne Hathaway faisant du rôle souvent résiduel de “la femme du protagoniste” fournir cette troisième dimension que la 3D est rarement en mesure de fournir. Tout cela sans grande vantardise, évoluant de la même manière que le «Rapport» susmentionné: avec un pragmatisme et une concision dramatiques dignes d’éloges qui vont à l’essentiel à tout moment. Il n’y a pas de point sans fil, il n’y a pas de scène qui ne contribue pas, il n’y a pas de minute qui se termine. ‘Dark Waters’ est l’une des meilleures versions possibles du film que vous vous attendez à voir.

À l’élégance narrative de l’impolue «Action civile» ou «Défense légitime», Haynes ajoute l’émotion d’une «Erin Brockovich» enfouie sous le raisonnement de «The Report» pour offrir, en économisant des distances, une sorte de «zodiaque» centré chez un avocat au lieu d’un tueur en série. Sauver les distances, bien sûr, pour le film de David Fincher qui grandit à chaque nouveau visionnement, un schéma dont je ne doute pas peut être répété avec le dernier film de Todd Haynes, responsable d’un “ Carol ” dont la contestation formelle et la finesse morale se retrouvent également représenté ici.

Oui, il peut s’agir d’un film manipulateur, comme l’est le genre lui-même, ou comme le cinéma lui-même est par essence. Mais au sein du sien, qui est à son tour celui de tout le monde, il est génialement manipulateur. Manipulativement aigu Sous cette apparence de production studio classique, condescendante et fallacieuse, Haynes développe une histoire pleine de points pas si subtils qui soulèvent “ Dark Waters ” au point que Tom McCarthy ne savait pas du tout comment mener (du tout) à “ Spotlight ”: point où la raison et l’émotion se serrent la main avec une pression froide mais en même temps chaude.

Par Juan Pairet Iglesias



