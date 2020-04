Darren Aronofsky dit que Batman: la première année a été contrariée par sa recherche de Joaquin Phoenix

Darren Aronofsky est l’un des cinéastes qui a essayé d’amener Batman au grand écran, et il dit que son film était nixed en raison de différences dans le casting du Dark Knight. Aronofsky devait diriger une adaptation de Batman: Year One de Frank Miller au début des années 2000, et a déclaré à Empire Magazine que le point de rupture était qu’il voulait Joaquin Phoenix tandis que le studio voulait Freddie Prinze Jr.

“Le studio voulait Freddie Prinze Jr et je voulais Joaquin Phoenix”, a déclaré Aronofsky sur le site. “Je me souviens avoir pensé:” Oh oh, nous faisons deux films différents ici. “C’est une histoire vraie. C’était une autre époque. Le Batman que j’ai écrit était définitivement un type de prise différent de ce qu’ils ont fini par faire. »

Aronofsky a rappelé qu’il avait amené Miller pour aider à l’écriture du script, en disant: «C’était une chose incroyable parce que j’étais un grand fan de son travail de roman graphique. Donc, le simple fait de le rencontrer était excitant à l’époque. »

Il a ajouté que Miller était “choqué” par la noirceur qu’il souhaitait, déclarant qu’il serait entré dans un “territoire de torture”. Il a dit: «Le Batman qui était devant moi était Batman & Robin, le célèbre avec les mamelons sur le Batsuit, alors j’essayais vraiment de saper cela et de le réinventer. C’est là que ma tête est allée. “

Finalement, le studio a de nouveau gagné l’or avec Batman grâce à la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan. Aronofsky a continué depuis pour diriger The Wrestler, Black Swan, Noah et la mère controversée de 2017!. Quant à Phoenix, il a remporté un Oscar pour avoir joué l’archival de Batman dans Joker.