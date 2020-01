Date de première et bande-annonce officielle de la nouvelle série Ava DuVernay «Cherish The Day» – Blackfilm

OWN: Oprah Winfrey Network a dévoilé aujourd’hui la date de la première et la bande-annonce officielle de son nouveau drame d’anthologie original «Cherish the Day», créé et produit par le lauréat d’un Emmy / nominé aux Oscars Ava DuVernay («Queen Sugar», «Quand ils nous voient»). «Cherish the Day» est prévu pour une première de deux nuits le mardi 11 février à 22 h. ET / PT et le mercredi 12 février à 20 h ET / PT. La première de mardi soir sera présentée avec des publicités limitées par Toyota Highlander. Le chapitre en huit épisodes continuera d’être diffusé le mercredi à 20 h. ET / PT.

Le premier chapitre de «Cherish the Day» relate la relation émouvante d’un couple, chaque épisode s’étalant sur une seule journée. Le récit se déroulera pour révéler des moments significatifs dans une relation qui nous obligent à rester fidèles à ceux que nous aimons, de l’extraordinaire au quotidien. Xosha Roquemore («The Mindy Project») joue le rôle de Gently James et Alano Miller (“Underground”) joue le rôle d’Evan Fisher. Le couple se rencontre et tombe amoureux à Los Angeles, la saison complète s’étalant sur cinq ans en huit épisodes.

OWN a précédemment annoncé un casting supplémentaire, notamment la légendaire actrice gagnante d’un Emmy Cicely Tyson, ainsi que Michael Beach, Anne-Marie Johnson et Kellee Stewart. La série dirigée par DuVernay a également récemment annoncé qu’elle atteignait la pleine parité des sexes avec une équipe de production de plus de 50% de femmes, dont 18 femmes chefs de département.

Les réalisateurs de la série sont Tanya Hamilton, Blitz Bazawule, Aurora Guerrero et Deborah Kampmeier.

La série est produite pour OWN par ARRAY Filmworks et Harpo Films en association avec Warner Horizon Scripted Television. Ava DuVernay, Paul Garnes («Queen Sugar»), Tanya Hamilton («Queen Sugar», «Night Catches Us») et Oprah Winfrey sont producteurs exécutifs.

La