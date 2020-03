Date de sortie, détails de l’histoire et distribution

Quand est-ce que La princesse espagnole sortie de la saison 2 et à quoi les fans peuvent-ils s’attendre? La série historique de Starz se concentre sur Catherine d’Aragon (Charlotte Hope), qui est destinée à devenir la première épouse du roi Henry VIII (Ruairi O’Connor), mais dramatise les détails moins connus de la façon dont la jeune princesse espagnole est devenue la reine d’Angleterre.

La princesse espagnole est la suite de la reine blanche et de la princesse blanche, qui dépeint les guerres des roses et les débuts du règne du roi Henry VII (Elliot Cowan). Comme la série précédente, The Spanish Princess est une fiction historique adaptée des romans The Constant Princess et The King’s Curse de Philippa Gregory. Dans la saison 1 de La princesse espagnole, Catherine d’Aragon est amenée en Angleterre vers 1501 pour épouser le prince Arthur, ce qui a été arrangé lorsque les deux étaient enfants (et représentés dans La princesse blanche) pour créer une alliance entre l’Angleterre d’Henri VII et les dirigeants puissants et riches. d’Espagne, la reine Isabelle et le roi Ferdinand. Cependant, Arthur meurt peu de temps après leur mariage, laissant l’avenir de Catherine dans le doute.

Alors que l’histoire nous dit que le prince Harry monterait sur le trône et épouserait Catherine lui-même, la princesse espagnole raconte l’histoire du point de vue de Catherine et plonge dans l’intrigue de savoir si Arthur et Catherine ont réellement consommé leur mariage. Pendant ce temps, Lady Margaret Beaufort (Harriet Walter), la mère du roi, devient le pouvoir insidieux derrière le trône et tente de faire tomber Catherine, qu’elle considère comme une menace pour la dynastie Tudor – parce qu’elle craint la vision mourante de la reine Elizabeth d’York (Alexandra Moen) que Catherine ne donnerait pas de garçons et ne laisserait pas les Tudors sans héritiers mâles se réaliserait. La saison 1 de Princess Spanish se termine avec Harry devenant le roi Henry VIII et promettant d’épouser Catherine malgré les machinations de Margaret Beaufort. Cependant, Harry a ses propres doutes que Catherine dit la vérité qu’elle est toujours vierge. L’histoire continue dans The Spanish Princess saison 2, et voici ce que nous savons.

The Spanish Princess Season 2 Date de sortie

Starz a commandé la saison 2 de The Spanish Princess le 3 juin 2019, ce qui la rend unique, car les séries limitées The White Queen et The White Princess n’ont chacune eu qu’une seule saison. Tout comme The Spanish Princess saison 1, la saison 2 sera de 8 épisodes, et les showrunners Emma Frost et Martin Graham promettent que la deuxième saison leur permettra de raconter l’histoire de Catherine d’Aragon “dans son intégralité”. La saison 1 de Spanish Princess a commencé sa production en mai 2018 et est sortie le 5 mai 2019. Bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été annoncée, étant donné le même processus de production d’un an, les fans peuvent s’attendre à voir The Spanish Princess saison 2 sur Starz dans le courant de l’été 2020.

The Spanish Princess Saison 2 Cast

Avec les stars Charlotte Hope et Ruairi O’Connor, d’autres acteurs majeurs reviendront, y compris Laura Carmichael (Downton Abbey) en tant que Lady Margaret Pole, Stephanie Levi-John en tant que dame de confiance de Catherine, Lina de Cardonnes, et Aaron Cobham en tant que Oviedo, le garde des Maures de Catherine et l’amant de Lina. En septembre 2019, quatre nouveaux acteurs ont rejoint le casting de la saison 2, dont Ray Stevenson, Sai Bennett, Andrew Buchan et Peter Egan. Stevenson jouera le roi James IV d’Écosse, le mari de Margaret “Meg” Tudor (Georgie Henley de retour). Bennett joue Henry et la sœur de Meg Mary, tandis que Buchan joue le grimpeur social Sir Thomas More, et Egan dépeint le général Howard. La saison 1 de Spanish Princess a également présenté quelques personnages clés qui joueront un plus grand rôle dans la saison 2, comme le cardinal Thomas Wolsey, le meilleur ami de Harry, Charles Brandon, et Thomas Boleyn.

L’histoire de Princess Spanish Season 2

Depuis que la saison 1 de la princesse espagnole s’est terminée avant le mariage d’Henri VIII et de Catherine, la princesse espagnole devrait commencer par ce mariage royal fatidique. Une grande partie du drame sera probablement centrée sur l’incapacité de Catherine à produire un héritier masculin pour Henry, bien qu’elle donne naissance à leur fille Mary. Cela conduit aux infidélités infâmes d’Henry, qui déclencheront finalement sa romance avec la condamnée Anne Boleyn.

Puisque The Spanish Princess saison 2 s’engage à raconter l’histoire de Catherine “dans son intégralité”, le défi de la série sera de dépeindre les 27 prochaines années de la vie de Catherine en 8 épisodes, mais aussi de le faire d’une manière nouvelle et différente du premier deux saisons de The Tudors. Dans les dernières années avant qu’Henry ne divorce, Catherine devient de plus en plus marginalisée mais, depuis La princesse espagnole La saison 2 racontera l’histoire du point de vue de Catherine, il sera fascinant de voir comment la série dépeint les tentatives de la reine pour maintenir sa proéminence et sa dignité, même si les fans de l’histoire savent comment tout cela se déroule pour Catherine d’Aragon.

