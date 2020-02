Date de sortie et détails de l’histoire

Est-ce que Netflix ira de l’avant avec L’univers en expansion d’Ashley Garcia saison 2? Le premier épisode de la série a été partiellement publié le 17 février 2020 et met en vedette Paulina Chávez en tant que personnage principal qui équilibre ses intérêts en science des fusées avec le drame régulier des adolescents dans une nouvelle école.

Situé en Californie, The Expanding Universe Of Ashley Garcia saison 1 se déroule principalement au Crown City High School. Très tôt, Ashley emménage avec son oncle Victor (Jencarlos Canela), dont le comportement inquiète la mère de sa nièce, Santina (Cristela Alonzo). Après un essai d’une semaine réussi, Ashley s’installe dans son nouvel environnement et se lie d’amitié avec ses camarades Brooke (Bella Podaras), Tad (Conor Husting) et Stick (Reed Horstmann). Alors que The Expanding Universe of Ashley Garcia saison 1 sur Netflix progresse, le personnage principal donne des conseils aux autres mais se retrouve dans une situation difficile avec plusieurs de ses amis proches.

Pendant l’avant-dernier épisode de The Expanding Universe of Ashley Garcia season 1 (part one), Ashley se rend compte qu’elle a des sentiments romantiques pour Stick. Cependant, Stick et Brooke sont soudainement devenus assez proches; une torsion qu’Ashley apprend dans The Expanding Universe of Ashley Garcia season 1, part one finale. Voici tout ce que nous attendons ensuite, et pour The Expanding Universe of Ashley Garcia season 2 sur Netflix.

L’univers en expansion d’Ashley Garcia – Renouvellement de la saison 2

Netflix n’a pas commandé The Expanding Universe of Ashley Garcia saison 2, et seulement huit des 16 premiers épisodes ont été publiés. Mais maintenant que la première partie de The Expanding Universe of Ashley Garcia saison 1 a été créée, Netflix peut commencer à évaluer les nombres de visionnage et à déterminer s’il y a un potentiel pour aller de l’avant. Si le même calendrier de renouvellement / annulation est maintenu, Netflix fera une annonce officielle dans les six semaines suivant la date de première de la série, le 17 février 2020. Il est probable que The Expanding Universe of Ashley Garcia season 2 sera commandé avant la fin de l’hiver 2020.

The Expanding Universe Of Ashley Garcia Season 2 Date de sortie Info

Bien qu’il ne soit pas encore clair quand Netflix sortira la deuxième partie de The Expanding Universe of Ashley Garcia saison 1, il semble probable que la deuxième saison sera diffusée au début de 2021. S’il n’y a pas de retards de production et que Netflix n’annule pas la série en dans les mois à venir, attendez-vous à ce que The Expanding Universe of Ashley Garcia season 2 sorte à la même période l’année prochaine, très probablement entre le 15 et le 19 février 2021.

L’univers en expansion d’Ashley Garcia Saison 2 Détails de l’histoire

Pour l’instant, il y a toujours un conflit non résolu dans The Expanding Universe of Ashley Garcia saison 1, bien sûr. Dans l’épisode le plus récent, “Go to a High School Dance”, Brooke informe Ashley qu’elle est dans Stick, et de manière romantique. Pendant ce temps, Victor interprète une chanson spéciale pour amoureuse Ava (Chelsea Kane), espérant qu’elle ne partira pas pour l’Antarctique. La première partie de The Expanding Universe of Ashley Garcia saison 1 sur Netflix se termine avec Tad en train de bécoter Ashley, mais seulement pour rendre sa petite amie on / off Bella jalouse. Donc, tout est encore en l’air, comme le dit le dicton.

Attendez-vous à ce que la deuxième partie de la saison 1 de The Expanding Universe of Ashley Garcia se concentre fortement sur Ashley et Stick. Étant donné que Brooke semble se concentrer sur des objectifs individuels, elle peut reculer de Stick et soutenir sa romance florissante avec leur ami commun Ashley. Là encore, l’un des aspects les plus intrigants des épisodes initiaux est la façon dont Brooke est perçue par les autres. Elle s’est révélée être une jeune femme au bon cœur qui éprouve des problèmes familiaux, mais beaucoup la connaissent comme une adolescente consciente d’elle-même qui veut être célèbre sur Instagram.

Quant à Tad, il doit décider pourquoi il traite assez mal les jeunes femmes de sa vie. Peut-être que Victor apparaîtra comme un modèle pour le reste de la première saison et tout au long de L’univers en expansion d’Ashley Garcia saison 2 sur Netflix, car il semble vraiment prendre soin d’Ava.

