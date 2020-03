Date de sortie et détails de l’histoire

Ne respirez pas 2 est enfin en route, bien que le directeur Fede Alvarez ne soit pas à la barre, et voici tout ce que nous savons à ce sujet jusqu’à présent. Bien qu’une bonne peur du saut puisse être amusante, surtout si elle est vécue avec le reste d’un public de théâtre, il y a une raison pour laquelle certains fans d’horreur les considèrent comme une tactique bon marché. Il est assez facile de surprendre quelqu’un, par exemple en faisant un bruit soudain et fort auquel la personne en question ne s’attendait pas. Il faut beaucoup plus d’habileté pour que le spectateur se sente si tendu qu’il se retrouve littéralement au bord de son siège, se demandant si quelqu’un sortira vivant du film.

Avec Don’t Breathe, Alvarez a réussi cet exploit, créant un scénario dans lequel le moindre bruit pourrait conduire à la perte. L’intrigue du film est assez simple, les jeunes voleurs tentent de voler la maison d’un vieil aveugle, mais finissent par obtenir bien plus que ce qu’ils avaient négocié. Cependant, comme l’a joué Stephen Lang, le méchant est si menaçant et dangereux qu’il est rapidement clair qu’il n’est pas enfermé avec les cambrioleurs, ils sont enfermés avec lui.

Coup fracassant et commercial en 2016, Don’t Breathe a immédiatement fait parler d’une suite. Pour leur part, Alvarez, le producteur Sam Raimi et Lang semblaient tous prêts à revenir. Puis les années ont passé, rien n’a été annoncé. Maintenant, avec un nouveau réalisateur à bord, Don’t Breathe 2 va enfin de l’avant.

Don’t Breathe 2 Date de sortie

Fede Alvarez a confirmé pour la première fois qu’une suite était en cours de développement à l’automne 2016. À l’époque, Alvarez avait déclaré qu’il prévoyait de revenir en tant que réalisateur, mais il est évident que cela n’a finalement pas été le cas. À la même époque, Sam Raimi a parlé de Don’t Breathe 2, disant que l’idée de la suite d’Alvarez était la meilleure qu’il ait jamais entendue. Naturellement, cela a simplement rendu les fans plus impatients de le voir. Fin 2018, Alvarez a confirmé qu’un script avait été écrit, mais ce n’est qu’en janvier 2020 que quelque chose de concret a émergé. Rodo Sayagues, qui a co-écrit les deux scripts Don’t Breathe avec Alvarez, prend le relais en tant que réalisateur, et la production devrait commencer en avril. Il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour Don’t Breathe 2, mais des rumeurs suggèrent qu’un début à l’automne 2021 est probable, et que la suite pourrait finir par s’appeler Don’t Breathe Again.

Ne respirez pas 2 détails de l’histoire

Ceci loin de sa sortie probable, Ne respirez pas 2L’intrigue est principalement gardée secrète. Cependant, le seul acteur confirmé de retour est Stephen Lang en tant que The Blind Man, il semble donc peu probable que Jane Levy’s Rocky fasse une apparition. On sait que le film se déroulera quelques années après l’original et que The Blind Man reviendra à vivre dans la solitude, au moins jusqu’à ce que ses méfaits passés reviennent le hanter. Compte tenu de ce qu’il a fait dans le film original, kidnapper une femme et essayer de la forcer à porter son enfant, le personnage de Lang a certainement beaucoup à expier.

