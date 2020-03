Date de sortie et détails de l’histoire

Avertissement: SPOILERS à venir pour la finale de la saison 3 de Black Lightning.

La finale de la saison 3 de Éclair noir a dévoilé une nouvelle direction audacieuse pour la 4e saison à venir – une qui changera la portée de la série et de l’Arrowverse en général. Malgré cela, il reste un certain nombre de parcelles en jeu et bien d’autres surprises à prévoir.

“Le Livre de la guerre: Chapitre 3: Libération”, a vu la bataille finale pour le sort de Freeland se dérouler. Alors que l’armée markovienne envahissait la ville, dirigée par le super-soldat du nom de code Gravedigger, l’ASA a tourné la queue et s’est enfuie, ne s’arrêtant que pour couvrir leurs traces et détruire toutes les preuves de leurs crimes tout en occupant la ville. Cela n’a laissé que Black Lightning, ses alliés métahumains et la résistance Freeland pour protéger les citoyens ordinaires pris entre deux feux et arrêter Gravedigger avant que l’ASA ne puisse appeler à une attaque nucléaire contre la ville.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Arrowverse apporte un changement majeur à l’histoire métahumaine de Earth-Prime

Cela ne gâche pas grand-chose de révéler que Freeland n’a pas été supprimé. Malgré cela, il est juste de dire que les choses ne seront plus jamais les mêmes dans la ville natale de Jefferson Pierce. Pour tout ce qui s’est terminé dans la finale de la saison, un certain nombre de nouveaux départs ont également été suggérés.

Black Lightning a été renouvelé pour la saison 4

La saison 4 de Black Lightning a été confirmée fin janvier 2020. Elle a été renouvelée avec toutes les autres émissions de super-héros du réseau CW basées sur les propriétés de DC Comics. Bien qu’il ne soit pas le plus populaire des spectacles composant l’Arrowverse, Black Lightning est toujours un artiste solide pour le réseau et plus populaire que jamais maintenant qu’il se déroule sur Earth-Prime.

Black Lightning Season 4 Date de sortie

La date de sortie officielle de Black Lightning saison 4 n’a pas encore été annoncée. On pense que l’émission reviendra à l’automne 2020, probablement en octobre. Cela a été le modèle des premières saisons de Black Lightning pour les deux dernières saisons, bien qu’il soit possible qu’il soit organisé pour une sortie au printemps 2021. On ne sait pas non plus si Black Lightning continuera à être diffusé le lundi soir ou s’il pourrait se déplacer vers un autre créneau horaire.

Détails de l’histoire de la saison 4 de Black Lightning

Le plus gros point à retenir de la finale de la saison 3 de Black Lightning est que l’ASA n’est plus et que les enfants métahumains qu’ils ont créés (aka les Green Light Babies) ont été stabilisés. La scène finale de la finale a vu Black Lightning, Thunder et Lightning témoigner devant le Congrès quant aux crimes de l’ASA pendant qu’ils occupaient Freeland, et offrant une mallette remplie de documents secrets de l’ASA comme preuve de leur campagne de plusieurs décennies pour créer une armée des super-soldats en expérimentant sur les enfants de Freeland. Cela a entraîné la dissolution immédiate de l’ASA. Le même comité spécial du Congrès enquêtant sur l’incident de Freeland a également autorisé le financement d’un internat spécial, proposé par le Dr Lynn Stewart, qui serait en mesure de répondre aux besoins particuliers des enfants métahumains.

En relation: La carte Earth-Prime d’Arrowverse a été révélée: où chaque ville est située

Il semble fort probable que Jefferson Pierce – un éducateur bien-aimé, un homme très respecté à Freeland et ancien mari du médecin qui supervise l’école – aura un rôle à jouer pour aider à gérer cette école spéciale une fois qu’elle sera opérationnelle. Il semble également probable que les jeunes métahumains que Jefferson a recrutés pour l’aider à sauver la ville auront une place dans cette école, en tant qu’enseignants ou élèves.

L’avenir n’est cependant pas tout brillant. Alors que l’ASA peut être fermée et le sinistre agent Odell en prison, le patron du crime, Tobias Whale, est toujours en liberté et prêt à reprendre son siège sur le trône des enfers de Freeland. Étant donné que ce siège est actuellement détenu par son ancien serviteur, Lala et Lala a le soutien d’une Dame Eve récemment ressuscitée et du mystérieux Shadow Board derrière elle, il est peu probable que le passage de la couronne soit pacifique. Ajoutez au fait que Gravedigger est toujours en vie et en liberté et cela signifie qu’il y a beaucoup de mal à se préparer pour les héros de Freeland lorsque Éclair noir La saison 4 commence.

Plus: Batwoman: Harvey Dent d’Arrowverse peut ne pas être à deux faces

Godzilla contre Kong peut faire équipe avec le monstre le plus emblématique de Toho

A propos de l’auteur

Matt Morrison a écrit sur la bande dessinée depuis avant le mot

“blogging” a été inventé. Il a commencé à écrire pour le

légendaire fanzine numérique DC Comics Fanzing,

avant de recevoir sa propre chronique, The Mount. Depuis lors, il a continué

écrire pour plus d’une douzaine de sites Web, dont 411

Mania, Comics

Nexus et le culte de personne. Il détient à la fois un MS en information

Science de l’Université de North Texas et un BFA de la

Université du Texas à Arlington. Connu comme une police de bande dessinée

anecdotes d’histoire, il a donné des conférences sur l’histoire de l’Amérique

Bandes dessinées, mangas japonais et cosplay dans plus d’une douzaine de conventions

et a servi comme expert en résidence pour un cours sur les romans graphiques

pour les bibliothécaires de l’Université du Nord du Texas. En plus de son

travailler pour ., Matt est actuellement le rédacteur en chef de

Kabooooom.com, la maison

critique d’Explore The Multiverse et écrit des critiques pour No

Flying, No Tights – un site de revue de littérature graphique et d’anime

destiné aux enseignants et aux bibliothécaires. Il tient également un blog personnel –

My Geeky Geeky Ways –

qui héberge son vaste guide d’épisodes pour la série télévisée

constituant The Arrowverse ainsi que son

comique Jouons à des vidéos. Le peu de temps libre dont il dispose est

consacré au jeu d’acteur, au jeu de rôle, au riffing de films et au sarcasme. Vous

peut suivre ses aventures sur Twitter, @GeekyGeekyWays.

En savoir plus sur Matt Morrison