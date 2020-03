Date de sortie, gameplay, histoire, multijoueur

Avec le remake de Resident Evil 2 l’année dernière, les fans de Resident Evil ont vu à quel point Capcom pouvait faire pour refaire des jeux classiques de la série, donc le Remake de Resident Evil 3 est sans aucun doute très attendu. Heureusement, sa date de sortie est dans moins d’un mois, donc Capcom a déjà beaucoup révélé les changements de gameplay du remake de Resident Evil 3, les différences d’histoire et le mode multijoueur de Resident Evil Resistance.

Après le succès critique du remake de Resident Evil 2, les rumeurs étaient répandues sur la possibilité d’une annonce de remake de Resident Evil 3: Nemesis. Les fuites ont battu Capcom au coup de poing, la pochette du jeu confirmant le remake – qui abandonne le “Nemesis” et est juste appelé “Resident Evil 3” – avant qu’il ne puisse être officiellement révélé. Bien qu’il ne soit peut-être pas aussi apprécié que les autres jeux de la série, Resident Evil 3: Nemesis semble toujours être en train de faire un remake prometteur, tout comme Resident Evil 2 l’a fait.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: 10 choses des jeux que nous voulons voir dans la série Netflix Resident Evil

Plutôt qu’un simple remaster, Resident Evil 3 ajoute un nouveau contenu à l’original, étoffant des éléments de son histoire et de son monde et modernisant son gameplay. Ci-dessous, les fans trouveront des informations sur la date de sortie de Resident Evil 3, le gameplay, l’histoire et le mode multijoueur (anciennement “Project Resistance”).

Date de sortie de Resident Evil 3 Remake

Resident Evil 3 sortira le 3 avril 2020. Le jeu arrivera sur PC, PS4 et Xbox One. La date de sortie de Resident Evil 3 l’a opposée à la fois à Cyberpunk 2077 et à Final Fantasy 7 Remake, après que ce dernier ait été retardé en avril, mais CD Projekt Red a ensuite retardé Cyberpunk 2077 en septembre, libérant un peu le mois. Outre Final Fantasy 7 Remake, qui sort juste quatre jours après Resident Evil 3, d’autres versions notables d’avril incluent Predator: Hunting Grounds, Trials of Mana et Gears Tactics. Les joueurs curieux de Resident Evil 3 pourront l’essayer avant la date de sortie d’avril, lorsque Capcom sortira bientôt une démo de Resident Evil 3. Il existe également plusieurs éditions spéciales Resident Evil 3 disponibles en pré-commande.

Modifications du gameplay de Resident Evil 3 Remake

Comme le remake de Resident Evil 2, Resident Evil 3 propose une prise de vue à la troisième personne plutôt que la caméra fixe de l’original. Il semble toujours être relativement délibéré et lent par rapport à de nombreux jeux de tir à la troisième personne modernes – ce qui aide à préserver les éléments d’horreur – mais il est plus orienté vers l’action que son prédécesseur PS1. Le protagoniste Jill peut désormais facilement exécuter des étapes latérales pratiques pour esquiver les attaques ennemies et, lorsqu’elles sont chronométrées correctement, elles se transforment en esquives qui lancent une opportunité de contre-attaque au ralenti. Mais selon un aperçu du blog PlayStation, les joueurs devront toujours conserver leurs ressources, collecter et fabriquer des munitions au fur et à mesure de leur environnement.

Le remake de Capcom comprendra des conceptions de monstres Resident Evil 3 repensées, y compris des ennemis comme Mutant Worms, Hunter Gammas, drain deimos et, bien sûr, des zombies. L’attraction principale, cependant, est la bio-arme Nemesis du remake de Resident Evil 3, qui est plus méchante que jamais. Il est plus agressif que M. X de Resident Evil 2, capable d’attraper les joueurs à distance avec un tentacule, de les chasser à grande vitesse, de sauter devant eux et de renverser des zombies qui gênent. Il peut utiliser ses poings ou armes massifs tels que des lance-flammes pour endommager Jill, de sorte que les joueurs devront faire preuve de créativité pour échapper à la poursuite, le ralentissant avec des risques environnementaux et autres.

En relation: Resident Evil 2 Mod remplace Mr. X par The Nemesis

Resident Evil 3 Remake Story Différences

D’après ce que Capcom a montré jusqu’à présent, il semble que le remake de Resident Evil 3 suivra les mêmes rythmes de l’histoire générale que le jeu original, défini à l’époque des événements de Resident Evil 2 à Raccoon City. Le remake s’étendra sur certaines sections de l’original, cependant, en ajoutant du nouveau contenu et du contexte. Selon l’aperçu du blog PlayStation susmentionné, Resident Evil 3 “réinvente considérablement” les rues de Raccoon City d’une manière “plus grandiose qu’un remasterisateur individuel”. Cela signifie de nouveaux magasins, une station de métro agrandie et un nouveau système d’égout. La section du jeu original où Carlos devient jouable sera apparemment maintenue, ou il sera autrement jouable à un autre titre. Mais avec tout ce contenu ajouté, Capcom a fait une omission liée à l’histoire: le remake de Resident Evil 3 n’aura pas plusieurs fins.

Resident Evil 3 Remake Resistance Multijoueur

La nouvelle que le remake de Resident Evil 3 n’inclura pas le mode Mercenaires a peut-être dérangé certains fans, mais Capcom propose un mode bonus différent à sa place. Resident Evil Resistance est un jeu multijoueur 4 contre 1 inclus dans le remake de Resident Evil 3. Le mode multijoueur de Resident Evil 3 charge quatre joueurs en coopération de s’échapper de différentes cartes, en évitant les pièges, les monstres et autres obstacles envoyés par un joueur “Mastermind”. Le cerveau peut également prendre le contrôle des armes biologiques Tyrant comme M. X de Resident Evil 2 pour traquer les joueurs en coopération plus directement, mais les capacités spéciales à la disposition du cerveau dépendent du personnage dans lequel ils jouent, comme Resident Les méchants méchants Alex Wesker et Ozwell E. Spencer. Les images en chinois du mode multijoueur (via GameRevolution) semblent révéler qu’il comprendra des boîtes à butin de microtransaction, ce qui ne serait pas une grande surprise pour un module multijoueur autrement gratuit.

Suivant: Toutes les connexions aux jeux Resident Evil dans le film original

le Resident Evil 3 remake sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 3 avril 2020.

Le DCEU ramène le style pré-MCU des films de super-héros

A propos de l’auteur

Camden Jones est un journaliste indépendant et un contributeur régulier de .. Il contribue également à des sites comme GameRevolution et ESPN Esports, et il est un ancien stagiaire Game Informer. Diplômé de la Missouri School of Journalism, Camden écrit principalement sur les jeux vidéo et les gens qui les jouent, mais il a essayé des sujets tels que le gouvernement de l’État du Missouri et l’insémination artificielle du bétail.

Visitez le site Web de Camden pour voir son portefeuille complet de travaux, y compris les fonctionnalités, les podcasts et les vidéos. Vous pouvez également le suivre sur Twitter @ CCJ1997 pour des mises à jour sur ses derniers travaux et réflexions sur les jeux, l’environnementalisme et la K-pop, ou lui envoyer un courriel à ccj1997 (at) gmail (dot) com.

En savoir plus sur Camden Jones