Date, heure, chaîne! – HITC

Après une année de cinéma envoûtant, le moment est venu d’honorer le meilleur du peloton.

Ils approchent rapidement, alors voici comment regarder les BAFTA 2020 au Royaume-Uni.

“Pourquoi vous embêtez-vous à regarder ça?”

Ceux qui attendent avec impatience la saison des récompenses seront bien trop familiers avec une telle question, malheureusement.

Eh bien, en ce qui concerne les BAFTA, ils célèbrent tellement de films qui nous ont apporté tant d’heures de divertissement. Bien sûr, le film peut ne durer que deux heures (par exemple), mais il persiste également dans nos esprits.

Les films sont importants, et il est toujours intéressant pour les cinéphiles de voir lesquels bénéficient d’une reconnaissance supplémentaire et de les ouvrir à un public plus large.

La cérémonie est un moyen pour nous de nous joindre à nous et de célébrer ceux qui ont contribué à mettre ces projets à l’écran, des acteurs aux réalisateurs. L’année dernière a été une édition particulièrement merveilleuse et a vu la Roma d’Alfonso Cuarón marquer le prestigieux prix du meilleur film. Cette année est encore une autre course serrée, alors allons-y…

Gagnante du prix de la meilleure actrice pour The Favorite, Olivia Colman pose dans la salle de presse lors des EE British Academy Film Awards au Royal Albert Hall le 10 février 2019 à Londres,…

Comment regarder les BAFTA 2020 au Royaume-Uni

Comme l’a souligné BAFTA, la cérémonie sera retransmise en direct le dimanche 2 février 2020 sur BBC One de 21h à 23h.

Il sera également disponible pour diffuser sur BBC iPlayer.

Vous ne voudrez certainement pas le manquer!

Et le tapis rouge BAFTA?

Comme indiqué par la source précédente, le tapis rouge des EE British Academy Film Awards sera diffusé en direct sur Twitter, Facebook et YouTube de 17h à 18h30 GMT, le même jour.

C’est l’occasion de voir arriver les stars, de discuter brièvement avec la presse et d’interagir avec le public.

Vous pouvez réellement saisir la chance de participer si vous le souhaitez…

Pour assister à la partie tapis rouge de la soirée, il est bon de savoir qu’un lot de bracelets est sorti le jour; voir les détails ici.

Parlons du meilleur film!

Les nominations dans la catégorie Meilleur film sont les suivantes:

– 1917

– L’Irlandais

– Parasite

– Joker

– Il était une fois à Hollywood

C’est toujours le prix le plus excitant de la soirée et il est un précurseur important des Oscars. Bien qu’ils soient tous d’excellents films à part entière, ce serait formidable de voir le parasite de Bong Joon-ho gagner l’honneur.

Cependant, notre prédiction est que 1917 de Sam Mendes le prendra. Si cela se révèle être le cas, il n’y aura aucune plainte de notre part – c’est une réalisation spectaculaire!

Nous devrons simplement attendre et voir…

