D’autres personnages de Jurassic Park participeront-ils?

Jurassic World 3 a été annoncé il y a plusieurs mois, et les fans sont impatients de voir ce qui se passera avec ce nouvel épisode. Il a déjà été confirmé qu’il comportera le retour de personnages emblématiques de Jurassic Park, et apparemment, ils progressent davantage.

Jurassic World 3 ce sera le nouveau projet de Colin Trevorrow et sortira le 11 juin 2021. Ce film a été confirmé après les différentes inconnues laissées en l’air Jurassic World: The Fallen Kingdom. Ce film, qui a été développé en grande partie à l’extérieur du parc, a vu comment à la fin de nombreux dinosaures ont été libérés. Cela a sans aucun doute ouvert un monde de possibilités au troisième film de la nouvelle trilogie, et maintenant il y a de nouveaux développements.

Il y a quelques mois, nous avons rencontré la nouvelle Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum Ils retournaient à la saga de ce film. Le trio de tête des premières livraisons reviendra pour un rôle de premier plan aux côtés de Chris Pratt, qui selon Comicbook, aurait confirmé dans une récente interview que nous pouvions voir plus d’acteurs de la trilogie originale, et c’est là que les spéculations commencent.

Leurs visages me sonnent

Récemment, de nouvelles rumeurs sont apparues sur le possible retour à la franchise de Joseph Mazzello et Ariana Richards, dont les personnages étaient les petits-fils de John Hammond dans la trilogie originale. Chris Pratt, protagoniste de Jurassic World 3, a comparé ce projet au grand croisement de Avengers: Fin de partie: «On dirait la fin. Il a tout le monde. Presque tout le monde se présente, peut-être que je l’ai cassé, mais je m’en fiche. Je sais que presque tous les acteurs du Jurassic Park d’origine sont de retour, donc ce sera très similaire à la façon dont Endgame a réuni tout le monde dans Marvel. “

Bien que cela ne soit jamais connu à cent pour cent, car il a été confirmé que ce serait le dernier épisode de la saga, une saga que Colin Trevorrow a racontée à Empire “Ce sera Jurassic Park VI, car c’est vraiment le cas.”

