Dav Pilkey lance le nouveau & # 039; Cat Kid Comic Club & # 039; Série | .

Scholastic a annoncé un nouveau spin-off de leur populaire série Dogman de livres avec Cat Kid Comic Club. Écrit et illustré par le créateur Dogman Dav Pilkey, Cat Kid Comic Club vise à enseigner aux lecteurs de tous âges comment créer des bandes dessinées. Le livre mettra l’accent sur le fait d’essayer de nouvelles choses car les personnages utilisent différentes méthodes de création artistique pour créer des bandes dessinées telles que la peinture, la photographie et même l’argile.

Pilkey est peut-être mieux connu des lecteurs de Millenial en tant que créateur de la série Captain Underpants. La popularité du travail de Pilkey lui a valu plusieurs récompenses telles que le prix Caldecott pour son livre The Paperboy en 1997. Son succès s’étend même dans le monde du cinéma avec une adaptation cinématographique de Captain Underpants réalisée par Dreamworks en 2017 avec une chanson thème de Weird Al pour faire le lien avec le film. La série Dogman actuellement en cours d’exécution de Pilkey vend régulièrement des millions d’exemplaires à des lecteurs du monde entier, de sorte que Cat Kid Comic Club a certainement un public.

Selon un communiqué de presse de Scholastic, le spin-off Dogman sortira le 1er décembre 2020 après la sortie de Dogman: Grime and Punishment le 1er septembre. Pilkey a déclaré à propos de la sortie: “Je voulais créer une nouvelle histoire pour Li’l Petey, un personnage de la série Dog Man basé sur ma mère et qui incarne l’amour, l’optimisme et l’espoir. Dans Cat Kid Comic Club, Li ‘l Petey tient sa promesse à sa meilleure amie Molly: ils apprendront à tout le monde comment faire des bandes dessinées. “

Les leçons sur la création de bandes dessinées s’articulent autour d’une histoire mettant en vedette le co-protagoniste de la série Dogman, Li’l Petey. Li’l Petey et d’autres personnages Dogman Flippy et Molly se lancent dans une mission pour enseigner à 21 bébés grenouilles comment écrire et dessiner leurs propres bandes dessinées dans cette histoire. Les personnages encourageront également les lecteurs à expérimenter aux côtés des protagonistes alors qu’ils explorent comment créer une bande dessinée.

Cat Kid Comic Club est sans aucun doute passionnant pour les jeunes fans du travail de Pilkey. Étant donné le large attrait des livres de Pilkey, et de la série Dogman, en particulier, une sortie comme celle-ci pourrait facilement inspirer des écrivains ou des artistes comiques potentiels qui ne savent tout simplement pas par où commencer. L’accent mis sur le multimédia est également une décision audacieuse pour un guide destiné à enseigner aux jeunes créateurs de bandes dessinées. Le roman graphique est un médium avec de nombreuses possibilités différentes en dehors de ce qui est traditionnellement considéré comme une bande dessinée. Il est important d’apprendre aux enfants à raconter une histoire à leur manière. L’accent mis sur l’essai de nouvelles choses et l’apprentissage des erreurs passées pourrait également aider les jeunes lecteurs à développer leurs compétences en écriture et en art. Avec une histoire mettant en vedette l’humour signature de Pilkey et avec l’apparition de personnages populaires, Cat Kid Comic Club devrait certainement se placer au-dessus de la plupart des autres guides de création de bandes dessinées accessibles aux nouveaux lecteurs

