Dave Bautista signe pour la série Jason Momoa

Bien que la plateforme de streaming de Apple pas seulement réussir du tout, allez-y avec votre série «Voir» qui se réunira Dave Baptist et à Jason Momoa.

Dave Baptist Il est devenu célèbre en tant que combattant de la WWE, mais pendant un certain temps, il a fait sa place à Hollywood et nous avons pu le voir dans l’univers cinématographique Marvel jouer Drax le destructeur. Mais il était aussi le méchant de Bond: Spectre (2015) et Blade Runner 2049 (2017). Il sera désormais dans «Voir» la série post-apocalyptique avec Jason Momoa.

Qu’est-ce que la série See?

Cette histoire post-apocalyptique dramatique, qui se déroule dans des milliers d’années dans le futur, nous montre comment la plupart de la population de la Terre a été aveuglée par un mystérieux virus. Jason Momoa Il incarne le chef d’une tribu de guerriers appelée Baba Voss, qui doit protéger deux enfants de son village lorsqu’ils sont nés avec la capacité de voir.

La série met également en vedette Alfre Woodard comme Paris, prêtresse et conseillère de Voss. Voir est écrit par Steven chevalier (Peaky Blinders) et réalisé par Francis Lawrence (franchise de The Hunger Games).

Alors que Dave Baptist sera dans le film Dune où il jouera Glossu ‘Beast’ Rabban et ce sera encore Drax le destructeur encore une fois Gardiens de la Galaxie Vol 3. Film de James Gunn qui sortira en 2021. Selon certaines rumeurs, le film servirait à mettre fin à tous les personnages et il est également supposé que nous pourrions voir la fille de Drax qui est réellement en vie. Car Kamaria survécu Ronan en quelque sorte et il y aura une grande réunion.

Jason Momoa Il jouera également à nouveau un super-héros. Puisqu’il redonnera vie à Aquaman dans la suite du roi des océans par DC Comics. Il sera très intéressant de les voir face à face Voir.

Article précédentGagnants 25e édition des prix José María Forqué

Il a étudié la performance audiovisuelle des spectacles et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.