Dave Bautista veut faire un film Marvel de Drax et Mantis

L’acteur Dave Bautista a déclaré que le réalisateur James Gunn avait une idée pour un spin-off Marvel des Gardiens de la Galaxie avec Drax et Mantis.

Sans doute, Gardiens de la Galaxie formez votre propre saga dans le UCM (Univers cinématographique Marvel). Aussi le réalisateur James gunn va commencer à travailler dans le troisième opus qui mettra fin à l’histoire de plusieurs personnages. Maintenant Dave Baptist dit qu’il aimerait avoir son propre spin-off avec Drax et Mantis. Vont-ils faire de ce film Marvel une réalité?

«Ce que je voudrais faire, c’est honnêtement, et ce n’est pas mon idée, je vole cette idée, mais James Gunn a eu l’idée de faire un film sur Drax et Mantis. Et c’est pourquoi je serais prêt parce qu’il y a trop de plaisir là-bas. »

James Gunn lui-même est également intervenu Compte Twitter, vérifiant l’idée dérivée. Depuis qu’il a dit: «Vrai. Mais cela n’a jamais été exclu. Je pense toujours que ça pourrait être incroyable »·

De quoi parlera Guardians of the Galaxy Vol.3?

James gunn Il veut faire un film qui clôt la trilogie et qui est aussi amusant que dramatique, puisque le groupe formé par Seigneur des étoiles (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Groot (Vin Diesel), Fusée (Bradley Cooper), Drax (Dave Bautista) et Mantis (Pom Klementieff). Nous ne savons toujours pas si les événements de Avengers: Fin de partieoù on pouvait voir Thor (Chris Hemsworth) rejoignez le Gardiens de la galaxie, alors que Gamora laisse seul. Mais certains détails ont déjà fuité, comme quoi Fusée tombera amoureux de Lylla, une loutre modifiée comme lui. Tandis que Seigneur des étoiles et nébuleuse (Karen Gillan) pourrait commencer une romance.

J’espère qu’ils nous donneront plus de détails sur ce film de Marvel et ce spin-off avec Drax et Mantis, interprété par Dave Baptist et Pom Klementieff respectivement.

