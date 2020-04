Dave Filoni a des plans incroyables pour El Mandaloriano saison 2

Partager

L’acteur Sam Witwer, qui a travaillé sur The Clone Wars avec Dave Filoni, connaît les grands projets qu’ils préparent pour la saison 2 de The Mandalorian.

Les rapports suggèrent qu’ils ont pu rouler complètement La saison Mandalorienne 2, il arrivera donc probablement à Disney + en novembre comme prévu. Tout ce que nous savons vraiment, c’est que Moff Gideon aura plus d’action tout en maniant le Darksaber et que Rosario Dawson apparaîtra comme Ahsoka Tano, mais l’acteur Sam Witwer Il a expliqué comment le producteur exécutif Dave Filoni a de grands projets pour le spectacle.

«Il y a des choses auxquelles Dave Filoni est venu dans la saison 2 de The Mandalorian qui vont surprendre les gens. Parce que le truc c’est que Dave et George Lucas ont toujours eu le même instinct quand il s’agissait de ça. Il y aura plus d’action et ils exploreront la mythologie de la galaxie Star Wars comme nous ne l’avons jamais vu en action réelle. »

Sam Witwer a poursuivi en disant qu’il était sur une liste restreinte pour un petit rôle pour la première saison, mais une certaine confusion l’a conduit à décliner.

«Ils m’ont mis sur une courte liste dans The Mandalorian pour un rôle et j’ai pensé que c’était peut-être Dave Filoni, mais j’ai découvert que c’était en fait un casting. Le casting est venu avec l’idée. Je l’ai donc transmis à Dave et je pense que c’était gênant. »

“Mais ce qu’il essayait vraiment de dire, c’est que je me suis retiré de cette liste parce que je ne veux pas jouer avec votre émission”, a-t-il poursuivi. “J’essayais de dire ça. Je ne veux pas jouer avec la série, ni risquer de me tromper, et ensuite tu m’engages parce que je suis ton ami. J’essayais de dire cela, mais ça a mal tourné. “

Et il y eut un moment de silence gênant. Je pense que je dois lui envoyer un texto et lui dire que ce n’est pas ce que je voulais dire! Mais ce que je voulais dire, c’est que si Dave Filoni avait besoin de moi et que je peux faire quelque chose pour lui, il peut me le dire lui-même. Je ne vais pas essayer de lui faire obstacle. “

Sam Witwer Il a joué Maul dans The Clone Wars et Starkiller dans les jeux vidéo. Il serait donc intéressant que cela leur donne également vie en action réelle. J’espère qu’ils nous donneront bientôt plus de détails sur El Mandaloriano saison 2.

