Dave Filoni alimente les rumeurs sur Ahsoka Tano

Partager

Le Mandalorian, grand succès de Disney +, se prépare pour sa deuxième saison. Il y a quelques jours, la rumeur était venue que ce nouvel épisode pourrait présenter Ahsoka Tano.

Les fans de Star wars sont impatients de voir la deuxième saison de Le Mandalorien. Plus des rumeurs de l’apparition possible de Ahsoka Tano, l’un des personnages préférés des fans de la franchise. Son succès est énorme, malgré le fait que le personnage ne soit apparu que dans la série d’animation. Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels et un bref caméo de sa voix Star Wars: Skywalker’s Rise.

Pour l’instant il n’y a rien d’officiel mais Dave Filoni, réalisateur et producteur exécutif de The Mandalorian and animated series, a mis en ligne sur sa bannière Twitter un art conceptuel qui n’est pas sans rappeler ceux qui figurent au générique de la nouvelle série Disney +. Vous pouvez y voir le capitaine Rex et Ahsoka beaucoup plus âgés et sur le dos de deux grandes bêtes.

Sans avoir à commenter quoi que ce soit, beaucoup ont vu dans l’image une sorte de confirmation de la rumeur. En fait, et étant donné la possibilité que l’interprète d’Ahsoka soit Rosario Dawson, l’actrice de la voix du personnage, Ashley Eckstein, a laissé entendre qu’elle serait ravie de voir cela se produire: “Je continuerai à apprécier les opportunités d’aider à créer des histoires pour Ahsoka Tano, et je serai toujours heureux de voir son héritage continuer …”. Néanmoins, il a précisé qu’il n’était au courant de rien: «La vérité est que je ne suis pas impliqué dans The Mandalorian. Je ne peux pas répondre à vos questions sur quelque chose dont je ne fais pas partie. “

La galaxie s’agrandit

Au-delà du grand succès de Le Mandalorien, Star Wars Il prévoit de lancer plus de séries dans Disney +. L’un d’eux sera Cassian Andor, une fiction avec Diego Luna et qui servira de spin-off à Rogue One: une histoire de Star Wars. Et dans une interview pour Movieweb, l’expert en effets pratiques Neal Scanlan a trouvé quelque chose que les fans de Star Wars aiment toujours. Dans la série certains personnages et créatures inédits apparaîtront qui ont été conçus pour les films bien qu’ils aient finalement été jetés.

Partager

Publication précédente

Réunion des Malfoy: la vidéo de Tom Felton et Jason Isaacs a discuté

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.