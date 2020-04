David Ayer s’est excusé pour la représentation sexiste de Harley Quinn

Récemment, les réseaux sociaux ont été le lieu choisi pour critiquer David Ayer. De nombreux fans étaient contre Harley Quinn que le réalisateur a montré dans Suicide Squad, où le personnage est devenu une représentation sexiste.

Près de quatre ans se sont écoulés depuis que les fans de Univers étendu DC ils ont dû faire face à Suicide Squad, l’une des plus mauvaises productions de Warner bros. Ce film a reçu de mauvais commentaires de la part des critiques, ainsi que du public déçu du résultat final. Principalement avec le caractère de Harley quinn, qui est considérée comme une représentation sexiste. Récemment, David hier Il a décidé de s’excuser pour son compte personnel.

Bien que le film aura une nouvelle version par James Gunn, où Harley quinn sera plus fidèle à la version animée; Les fans n’ont pas encore pardonné l’histoire créée par David Ayer et continuent de le réclamer pour les erreurs qu’il a faites sur la bande. Dans des déclarations précédentes, le réalisateur avait tenu Warner Bros. responsable du résultat du film et des décisions qui avaient été prises. Selon le cinéaste, le studio était à l’origine de sévères modifications qui ont fini par altérer complètement l’idée originale qu’il avait.

Une idée qui n’a pas fonctionné

Sans aucun doute, Suicide Squad de David hier personne n’a été vu Harley quinn habilité. Au contraire, l’Arlequin était obsédé par son pudding et apparemment son seul désir était de devenir femme au foyer pour s’occuper des bébés de MJ.

Comme si cela ne suffisait pas, le personnage avait des vêtements très frappants, très différents de celui qu’il utilisait Margot Robbie dans Oiseaux de proie. Ceci et le développement général du personnage, ont amené les fans à critiquer le réalisateur sur Twitter pour l’avoir sexualisée. Pour cela, David Ayer a décidé de donner son point de vue:

Malheureusement, son arc dans l’histoire a été vidé. C’était son film à bien des égards. Regardez, j’ai essayé. J’ai interprété la bande dessinée Harley avec précision. Tout est politique maintenant. Tout. Je voulais juste divertir. Je ferai mieux », a déclaré le directeur.

Malheureusement, son arc d’histoire a été éviscéré. C’était son film à bien des égards. Regardez, j’ai essayé. J’ai rendu la bande dessinée Harley exacte. Tout est politique maintenant. Tout. Je veux juste divertir. Je ferai mieux. https://t.co/8s4fewsBRH

– David Ayer (@DavidAyerMovies) 11 avril 2020

