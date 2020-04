David Bruckner dirige le remake de ‘Hellraiser’

Comme le rapporte Deadline, la nouvelle adaptation d’une des œuvres de Clive Baker, «The Hellbound Heart», que le même auteur avait déjà présentée au grand écran en 1987 sous le titre »Hellraiser”, a trouvé son réalisateur dans la figure de David Bruckner, réalisateur de tous les films d’horreur tels que ‘The Signal’ (2007), ‘V / H / S’ (2012), ‘Southbound’ (2015) et le plus récent ‘ Le rituel ‘(2017).

Le film original raconte l’histoire de Frank Cotton, qui a en sa possession un cube énigmatique doté de pouvoirs extraordinaires. Selon une série de légendes anciennes, c’est une sorte de porte vers une autre dimension qui peut procurer des plaisirs sensuels inimaginables. Cotton invoque les créatures qui habitent cette autre réalité, mais celles-ci ne feront qu’infliger tourments et souffrances jusqu’à ce qu’il ait fini. Vingt ans plus tard, deux nouveaux locataires emménagent dans l’ancienne maison de Frank: son frère et sa femme. L’apparition de l’esprit de Frank est le début d’une vorgine d’horreur dans sa forme la plus pure.

Spyglass Media Group sera le producteur de cette réinvention du classique de l’horreur de 1987 écrit et réalisé par Clive Barker. Spyglass finance et développe le projet qui sera produit par Keith Levine avec David S. Goyer à travers son label, Phantom Four. De son côté, le vice-président du développement et de la production de Spyglass, Chris Stone, supervise le projet. Goyer lui-même a écrit une première ébauche du script qui sera révisée par Ben Collins et Luke Piotrowski.