David F. Sandberg fait le point sur Shazam! 2, possibilité de retard

Le réalisateur David F. Sandberg travaille sur le scénario de Shazam! 2, même s’il reconnaît la possibilité d’un retard dans le tournage. Sandberg, qui a réalisé le premier film et est de retour pour un autre essai, a parlé avec ComicBook.com et a fourni une mise à jour sur la suite.

“Eh bien, nous verrons combien de temps cela va durer, parce que je veux dire, nous allions commencer le tournage cette année”, a déclaré Sandberg. “Mais, je veux dire, qui sait combien de temps cela [pandemic] va continuer? Je veux dire, on a l’impression que chaque film est retardé maintenant, alors nous verrons ce qui se passe avec Shazam !. Mais jusqu’à présent, j’ai travaillé sur le script. On peut toujours faire ça, alors ça se fait et puis, ouais, on verra dans quelques mois à quoi ça ressemble, tu sais? “

Le film était initialement prévu pour un tournage à la mi-été, mais cela est certainement remis en question car personne n’est sûr quand la pandémie COVID-19 se calmera suffisamment pour que les films recommencent à tourner. Le film devrait sortir en 2022.