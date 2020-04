David Harbor a publié son numéro de téléphone pour discuter avec ses fans

Partager

Pour rendre la quarantaine aussi agréable que possible, l’acteur David Harbour a eu une idée spectaculaire. Sur son compte Instagram, il a publié son numéro de téléphone pour discuter avec ses followers pendant cette pandémie mondiale.

Si vous traversez une quarantaine assez difficile ou si la crise des coronavirus vous a affecté de manière particulière, David Harbour il est là pour vous aider. L’acteur de Des choses plus étranges Il veut soutenir ces gens qui ne s’amusent pas avec la course des taureaux et pour cette raison, il a utilisé ses réseaux sociaux pour trouver une idée créative.

L’acteur de Stranger Things a partagé sur Instagram une curieuse proposition: Il a publié son numéro de téléphone personnel afin que ses fans puissent lui parler de leurs problèmes et préoccupations en ce moment incertain..

“Envoyez-moi un message (mais s’il vous plaît, pas seulement “j’adore‘ Stranger Things ’”, mais avec des informations vous concernant: où êtes-vous? Que faites vous dans la vie? Quel est ton compte Instagram? Comment allez-vous avec l’argent et travaillez-vous en ce moment? Comment va la famille? Tout ce que vous ressentez pourrait m’intéresser pendant tout cela?) 1 917 540 5294 ″, a écrit le New Yorker, que nous verrons cette année dans Marvel’s Black Widow.

David Harbour est conscient que les choses pourraient devenir incontrôlables et ne promet pas de répondre à tous les messages. Mais pourquoi a-t-il ce geste généreux? Combattre «l’ennui, la peur et la confusion» que nous ressentons tous face à la crise épidémiologique mondiale. Donc, si vous vous ennuyez et que vous êtes un fan de la série Netflix, ne manquez pas l’occasion de lui écrire un message en anglais et peut-être aurez-vous la chance de lui répondre.

Stranger Things est retardé

À un moment donné, David Harbour avait révélé ce que la date de première de la nouvelle saison de Des choses plus étranges. Mais en raison de COVID-19, lui et l’équipe et le reste de la distribution ont dû se couvrir à la maison afin de ne pas contracter le virus et ainsi retarder la production de la série.

La quatrième saison devrait être diffusée plus tard en 2020, jusqu’à présent. Verrons-nous Stranger Things 4 cette année? Pour le moment, c’est un mystère.

Partager

Publication précédente

Les Autres, le film d’Alejandro Amenábar, aura un remake

Article suivant

The Batman: Matt Reeves a révélé les films qui ont inspiré

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.