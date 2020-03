David Harbour a révélé la date de sortie

Partager

Avec la pandémie mondiale, de nombreuses séries ont dû suspendre le tournage ou les premières. L’un d’eux est Stranger Things, et son acteur David Harbor a révélé la date à laquelle sa quatrième saison allait sortir.

La production de Stranger Things 4 Il est paralysé depuis deux semaines en raison de la crise des coronavirus, mais devrait durer plus longtemps. De cette façon, la date à laquelle il avait choisi de publier le quatrième versement a été affectée. Suite à cela, David Harbour Il a décidé de révéler quelle avait été la date choisie pour le lancement de la nouvelle tranche.

L’acteur qui joue Jim Hopper, a révélé sur son Instagram que les nouveaux épisodes de la quatrième saison «devaient sortir au début de l’année prochaineJe pense, même si je n’ai aucune autorité dans ce domaine. ” Mais, avec le tournage ralenti par la pandémie, la date devrait être retardée un peu plus que prévu. Avant que le coronavirus ne se propage dans le monde, Netflix J’avais sorti une vidéo montrant le casting lors de la première réunion de lecture de scénario.

Suspension de tir

La suspension de deux semaines du tournage aura un effet sur la date de départ. Toute l’industrie du cinéma et de la télévision est paralysée, donc ces retards sont des nouvelles qui ne sont pas surprenantes en raison de ce qui se passe dans le monde. Quoi qu’il en soit, Stranger Things 4 Il se déroulera à Hawkins et reviendra avec le casting habituel formé par lui-même David Harbour, Winona Ryder, Charlie Heaton, Joe Keery, Natalia Dyer, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin. Dans cette quatrième saison, Brett Gelman et Priah Ferguson ont été promus à des personnages réguliers.

De plus, le premier teaser publié par Netflix montre que Hopper est vivant. Rappelons que lors de la troisième saison, la série suggère que le personnage meurt en tentant de sauver ses amis. Apparemment, rien de tout cela ne s’est produit, et Jim a été capturé par les Russes. Stranger Things 4 Cela promet de grandes surprises et vous devrez résoudre tous les doutes qui ont quitté la fin de la saison précédente.

