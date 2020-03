David Harbour dit que le redémarrage de Hellboy a échoué à cause des fans de Guillermo del Toro et Ron Perlman

Lors d’un récent événement en direct sur Instagram (via Joblo), David Harbour a parlé de l’échec du redémarrage de Hellboy l’année dernière, qui a bombardé le box-office et a reçu des critiques très négatives. Il a dit que les fans des deux films réalisés par Guillermo del Toro et Ron Perlman, Hellboy (2004) et Hellboy II: The Golden Army (2008), sont la raison pour laquelle cela n’a pas bien fonctionné.

Il a dit: «Je pense que cela a échoué avant que nous commencions le tournage parce que je pense que les gens ne voulaient pas que nous fassions le film. Guillermo del Toro et Ron Perlman ont créé cette chose emblématique que nous pensions pouvoir être réinventée, puis [fans] certainement – le volume d’Internet était comme, “Nous ne voulons pas que vous touchiez cela.” Et ensuite nous avons fait un film qui je pense est amusant et je pense qu’il a eu ses problèmes mais était un film amusant, et puis les gens étaient tout simplement très , très contre. C’est le droit des gens, mais j’ai appris ma leçon de différentes manières. “