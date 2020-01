David Harbour parle de son personnage dans Black Widow

La star de Stranger Things, David Harbor, dit qu’il “ne peut pas comparer” son personnage de Black Widow avec Hopper

David Harbour est devenu un nom connu depuis qu’il a joué dans Stranger Things et il le sait. L’acteur a parlé de son nouveau rôle de gardien rouge dans Black Widow et dit qu’il ne peut pas le comparer avec le personnage de Hopper.

David Harbour n’est pas nouveau dans le domaine du jeu d’acteur; En fait, il l’a fait au cours des deux dernières décennies. Cependant, beaucoup de gens ont découvert son talent d’acteur lorsqu’il a été élu Hopper, le chef de la police de Hawkins, Indiana, dans la série à succès de Choses étranges de Netflix.

Avec Millie Bobby Brown, Winona Ryder, Dacre Montgomery, Sean Astin, Finn Wolfhard, Gaten Matarrazzo et plus, la légèreté que Harbour a apportée au journal l’a instantanément attiré parmi les fans, certains d’entre eux étaient en fait assez ennuyés par le départ apparent du chef de la police dans la troisième saison de la série Netflix.

Parlant au Los Angeles Times peu avant le nouvel an, Harbour a parlé un peu de la route qui l’a conduit ici et de la série en question. Il a également parlé de son prochain rôle en tant que Red Guardian, qui sera vu dans le film Marvel Studios, Black Widow ce printemps.

«Il a des relations complexes qui sont amusantes et déchirantes. Ce que nous avons filmé, je suis très, très fier. Je pense que le personnage va vous surprendre. Je pense qu’il est l’un des meilleurs personnages que j’ai joué. Je veux dire, je ne peux pas le comparer avec Hopper; Hopper est le plus grand personnage jamais écrit.

La carrière de ces enfants est allée dans des directions intéressantes, et leurs personnages sont devenus grands dans la culture. Ils en trouvent encore plus. J’ai observé avec stupéfaction, peur et joie. Une chose qui reste la même est que, peu importe combien d’années nous faisons cela et combien d’enfants grandissent, lorsque nous retournons sur le plateau, nous ne sommes qu’une seule famille. Une fois que nous tournons, il y a un certain genre de joie calme et de vraie qualité personnelle dans nos relations. Cela ne signifie pas toujours «bon». Nous nous connaissons très bien. Nous savons comment appuyer sur les boutons. C’est comme une famille aimante. Je n’ai jamais eu cette expérience comme maintenant, et j’agis professionnellement depuis plus de 20 ans. »

Il semble qu’une partie de la raison pour laquelle Harbor aime tellement Stranger Things est son lien avec le reste de la distribution, comme vous pouvez le voir dans ses commentaires, il parle plus d’enfants que de son propre personnage.

Il continue cependant de discuter de l’histoire déchirante de Hopper et de la poésie entourant les circonstances de sa mort supposée dans la saison 3 au cas où il aurait péri.

“Quand j’ai lu cette première scène avec Joyce [Winona Ryder] et Hopper et lui hésitent à l’aider à retrouver son fils et font même une petite blague homophobe à son sujet, vous voyez que ce gars est vraiment mort à l’intérieur à la suite du décès de sa fille. Le fait qu’il vive avec une certaine colère intériorisée et qu’il se suicidait lentement avec des pilules et de l’alcool … devait faire un sacrifice.

Une façon de le voir est que vous devez mourir pour compenser [su hija] Sara et la voir dans l’au-delà. L’autre opinion est qu’en raison de cette relation nouvellement découverte avec Eleven [Millie Bobby Brown], vous devez vous débarrasser de votre peau, faire un sacrifice qui permet à votre personnage de refaire surface. Il a finalement pu recevoir une balle pour un enfant, ce qu’il n’avait jamais pu faire parce que Sara est morte d’un cancer. Je pense qu’il y a la perfection. “

L’acteur mentionne également qu’il ne peut pas éviter de se connecter à Internet et de voir les théories des fans, et ces jours-ci, il semble que beaucoup de gens du divertissement le font. Il prend le temps de parler de cette théorie concernant “L’Américain” après le générique de la saison 3 de Stranger Things.

«J’ai lu de nombreuses théories de fans. Parfois, quand je cherche une punition, je me connecte et vois ce que les gens disent. Je dirai que le fait que Grigori l’ait appelé “L’Américain” [antes] pendant la saison et qu’il y a quelqu’un que les Russes appellent “l’Américain” pointe vers Hopper, mais il y a beaucoup de théories là-bas.

Maintenant, s’il y a une sorte de résurrection du deuxième acte ou non, ce serait très intéressant pour moi, clairement, pour des raisons évidentes. Le fait que j’aime désespérément le spectacle et j’aime désespérément le personnage … mais cela reste à voir. Une personne différente devrait certainement émerger. »

Que pensez-vous des commentaires de Harbour? Vous attendez-vous à le voir retourner dans le monde à l’envers ou préférez-vous continuer à faire de nouveaux films comme Hellboy ou Black Widow?

