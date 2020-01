David Leitch réalisant un remake de la série des années 70, ‘Kung Fu’

Go Deadline rapporte que David Leitch, réalisateur de films comme ‘Deadpool 2’ ou ‘Fast & Furious – Hobbs & Shaw’, réalise un remake cinématographique basé sur la série 70 avec David Carradine, ‘Kung Fu’. Universal a acquis les droits de la série télévisée diffusée sur ABC pendant trois saisons.

Contrairement à l’histoire originale (établie au 19ème siècle), le nouveau film sera développé aujourd’hui. Il n’y a pas plus de détails concernant le projet, bien que l’on s’attende à ce que dans un proche avenir sa distribution et son auteur soient annoncés.

Leitch produit le film aux côtés de Kelly McCormick à travers ses 87North Productions, basé à Universal lui-même, avec Stephen L’Hereaux faisant de même pour Solipsist Films et le créateur de la série originale, Ed Spielman agissant en tant que producteur exécutif.

En novembre dernier, il a été annoncé que The CW avait également développé une réinterprétation télévisée inspirée de la mythique série d’arts martiaux. L’omniprésent Greg Berlanti (‘Arrow’, Supergirl, ‘The Flash’ …) agit en tant que producteur exécutif à travers ses Berlanti Productions. Christina M. Kim et Martin Gero de Blindspot co-créeront la série dont le personnage principal deviendra une jeune femme de 25 ans qui entreprendra un voyage dans un monastère isolé en Chine.

Diffusée pendant trois saisons, de 1972 à 1975, la série originale a été créée par Ed Spielman, Jerry Thorpe et Herman Miller et mettant en vedette le tristement décédé David Carradine, qui jouait le rôle de Kwai Chang Caine. La série a également eu une adaptation cinématographique en 1986 intitulée ‘Kung Fu: The Movie’, ainsi que deux séries dérivées, ‘Kung Fu: The Next Generation’ et ‘Kung Fu: The Legend Continue’.