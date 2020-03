DC Comics annule les apparitions à la Convention en raison d’un coronavirus

DC Comics a annoncé que la société annulait toutes ses apparitions à la convention de bande dessinée jusqu’à la fin de mars 2020, en raison de la propagation du Coronavirus aux États-Unis. Cette annonce est venue juste après que la société ait annulé la première à New York de leur dernier film d’animation, Superman: Red Son, plus tôt dans la semaine pour les mêmes préoccupations.

Les dernières semaines ont été pleines d’agitation pour DC Comics. L’éditeur subit actuellement un bouleversement structurel majeur à la suite du départ brutal du co-éditeur Dan DiDio, survenu au milieu de la conférence ComicsPro 2020. DC Comics a également été poursuivi par des rumeurs selon lesquelles ils risquaient d’être vendus à Disney par la société mère AT&T à la suite d’une baisse des ventes et d’une part de marché plus faible, mais Jim Lee (maintenant le seul éditeur de DC Comics) a rapidement rejeté ces rumeurs lors de la récente convention C2E2.

ComicBook a imprimé l’annonce officielle de DC Comics annonçant sa décision de ne pas envoyer son personnel à des conventions de bandes dessinées pour le reste du mois de mars. La première convention à avoir lieu est Emerald City ComicCon (ECCC), qui se tiendra à Seattle, Washington, du 12 au 15 mars 2020:

La santé et la sécurité de nos employés étant toujours nos principales préoccupations, les employés de DC ne participeront pas aux congrès au cours du mois de mars … La future participation au congrès sera évaluée au cas par cas, en tenant compte des dernières informations de une variété d’organisations, y compris le CDC, l’OMS, le Département d’État américain et les agences de santé locales.

Cette réaction n’est pas surprenante en ce qui concerne ECCC 2020, étant donné le grand nombre de patients atteints de coronavirus dans la région de Seattle. Actuellement, 30 personnes ont été diagnostiquées comme ayant le Coronavirus dans l’État de Washington et 9 personnes en sont mortes. D’autres éditeurs, dont Dark Horse Comics et Penguin Random House, ont également annoncé leur intention de se retirer d’ECCC 2020, ainsi que plusieurs artistes indépendants. Il convient de noter que Marvel Comics n’a fait aucune annonce de ce genre, mais il n’était pas prévu qu’ils assistent à Emerald City Comic Con.

Bien qu’aucune convention de bande dessinée n’ait été annulée en raison du Coronavirus à ce moment, cette décision pourrait finalement échapper aux organisateurs de la convention et incomber aux municipalités qui accueillent les événements. Cela pourrait signifier une perte d’activité majeure pour les organisateurs de congrès, les éditeurs, les artistes indépendants et les entreprises locales qui desservent les congressistes, avec la saison chargée pour les conventions de bandes dessinées qui approche à grands pas. DC Comics doit cependant être félicité pour avoir mis la sécurité de ses employés au-dessus de telles considérations financières.

