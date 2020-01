DC Comics célèbre le 80e anniversaire de Catwoman de façon spectaculaire

Catwoman Elle est fantastique à 80 ans et c’est pourquoi DC Comics Il offre beaucoup de matériel qui ravira les fans.

DC Comics Il rassemble un grand nombre de grands auteurs pour célébrer l’héritage de Selina Kyle. Avec le titre de Catwoman: 80e anniversaire super spectaculaire numéro 1Ils nous montreront pourquoi ce professeur de voleur félin a duré tant d’années dans la bande dessinée.

En 1940, Catwoman est apparu pour la première fois dans la bande dessinée Batman numéro 1 comme une autre création brillante de Bill Finger et Bob Kane, elle était destinée à être un grand méchant Dark Knight dans sa nouvelle série et il est clair qu’elle a réussi. Dans son autobiographie, Kane explique que son identité féline a émergé pour frustrer Batman, étant donné son opinion que les chats représentent “une sorte d’antithèse des chauves-souris”. Kane s’est également inspirée des actrices sur grand écran, ainsi que de sa cousine Ruth Steele. Depuis lors, Selina Kyle Il a été une référence en continu pour les créateurs de bandes dessinées, car il représente les limites de l’identité du personnage entre pas très bien, mais certainement pas mal.

Le numéro de 100 pages réunira Ed Brubaker et Cameron Stewart pour l’histoire clé de l’anthologie.

Nous pouvons profiter de “L’art de choisir une serrure”, situé dans la continuité de la carrière de Brubaker 2001-2004 avec le professeur de voleur. La légende de la bande dessinée Paul Dini ajoutera quelque chose de nouveau, en plus les histoires auront également des talents tels que Ann Nocenti, Adam Hughes, Tom King, Mikel Janín, Mindy Newell, Will Pfeifer et Emanuela Lupacchino. Bien que dans cette collection le matériel que vous préparez n’apparaisse pas Sean Murphy (Batman: White Knight) à propos de Catwoman.

Cet hommage spectaculaire à Catwoman rejoindra les rangs de certains des autres thèmes de célébration de DC Comics. Comme par exemple Action Comics numéro 1000 et Detective Comics numéro 1000ainsi que le prochain Flash numéro 750 et Wonder Woman numéro 750. Cependant, contrairement à ses contemporains, Catwoman: 80e anniversaire super spectaculaire numéro 1 Il n’indiquera pas un retour à la numérotation héritée, mais restera seul.

