DC Comics définit enfin Batman: Three Jokers

Le pire cauchemar de Batman dans DC Comics se réalisera car il devra faire face à Tres Jokers.

Depuis 2016, l’arrivée de Batman: Three Jokers de Geoff Johns et Jason Fabok et enfin DC Comics annonce la date de publication.

«Après des années d’anticipation, l’histoire épique est enfin là: découvrez pourquoi il y a trois Jokers, et qu’est-ce que cela signifie pour la bataille de plusieurs décennies entre le chevalier noir et le prince clown du crime. Dans cette histoire puissante et émotionnelle, Batman, Batgirl et Red Hood (toutes les victimes du Joker) travaillent ensemble pour résoudre un mystère comme jamais auparavant. »

Au moins, le héros ne sera pas seul.

Batman: Three Jokers C’est une histoire en cours depuis plus de quatre ans DC Comics. Tout a commencé lorsque les graines ont été plantées Ligue de justice numéro 42 par Geoff Johns et Jason Fabok en juin 2015. A cette époque, Batman Il a utilisé les pouvoirs nouvellement acquis de la chaise Mobius pour poser deux questions: qui a vraiment tué ses parents et quel était le vrai nom du Joker? Cependant, ce n’est que huit mois plus tard, le jour où Ligue de justice numéro 50 et Univers DC: Renaissance numéro 1 Ils ont été publiés, ce qui a finalement obtenu la réponse: “Il y a trois Jokers.”

Batman: Three Jokers numéro 1, de Geoff Johns et Jason Fabok, sera publié le 17 juin sur DC Comics. Ils ont déjà prévenu que ce serait l’histoire la plus folle et la plus chaotique de ces derniers temps. Où le Chevalier noir, Batgirl et Capuche rouge ils devront faire face à une menace trop grande pour qu’aucun d’entre eux n’y fasse face seul. Les fans apprécieront certainement beaucoup car deux des personnages les plus aimés se rencontrent, qui ont 80 ans d’histoire dans les bandes dessinées.

