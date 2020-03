DC Comics démystifie les rumeurs de prise de contrôle de Marvel (évidemment)

Cette semaine, il y avait un article complètement sans fondement et largement partagé sur l’achat de Marvel DC Comics (Éditions DC). Bien que l’article soit totalement infondé et dépourvu de sources viables, la rumeur s’est propagée comme une traînée de poudre, en particulier après la sortie de Dan DiDio à DC. Malheureusement, l’éditeur en chef de DC, Jim Lee, a dû répondre aux rumeurs de C2E2, les démystifiant comme un non-sens.

DiDio était avec DC depuis plus d’une décennie avant de quitter brusquement le poste plus tôt ce mois-ci. La nouvelle était assez surprenante, d’autant plus que DC Comics avait fortement promu le prochain événement de redémarrage progressif 5G dirigé par DiDio. Les nouvelles ont servi de tremplin à certains sites “d’actualités” méprisables (et je mets cela à la légère) pour vomir une histoire complètement incroyable sur AT&T et Warner Brothers (dont DC Comics est une filiale) envisageant de licencier leurs personnages à Marvel. La rumeur était aussi stupide que fausse. Mais, il s’est propagé comme une maladie.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Marvel a de gros problèmes pour présenter les X-Men au MCU

Lee, qui est maintenant le seul éditeur et est le directeur de la création de DC Comics, a pris la parole samedi à son propre Spotlight Panel au C2E2 à Chicago. Alors qu’il discutait de l’avenir de DC Comics et a finalement abordé le départ de DiDio, il s’est également assuré de jeter de l’eau sur le feu que DC était acheté par Marvel (citations de Newsarama).

Pour aborder certaines des choses qui existent, il y a des rumeurs … des spéculations … Je n’y mettrais aucun crédit. DC existe depuis 85 ans et nous le serons depuis 85 ans. J’espère faire ce panel dans 85 ans.

Honnêtement, le fait que Lee ait dû dire quoi que ce soit est manifestement ridicule. Logistiquement, pourquoi serait-il logique que DC Comics octroie une licence à Marvel pour leurs personnages? Nous ne parlons pas d’un croisement intersociétés ou de quelque chose à plus petite échelle. Nous parlons de la possibilité qu’une entreprise extrêmement rentable comme DC Comics, dont les personnages génèrent des MILLIARDS grâce à des licences comme des bandes dessinées, des films, des figurines, des livres, vous l’appelez, la vendent à Marvel – son principal concurrent. C’est n’importe quoi. D’un autre côté, pourquoi Marvel envisagerait-il même de conclure cet accord? Alerte spoiler: Ils ne le feraient pas.

La fausse rumeur a été rapportée comme légitime et a fait le tour des affaires, causant une confusion compréhensible à ceux qui ne connaissent pas bien l’industrie et ne pouvaient pas voir à quel point cela serait ridicule. Félicitations à Lee pour l’avoir abordé, mais il n’y a aucune vérité dans la rumeur. Marvel n’achète pas DC Comics. DC Comics ne vend pas ses personnages à Marvel. Tuez cette rumeur pour de bon, oui?

Suivant: DC Comics: quelle est la prochaine étape après le départ du principal décideur?

Better Call Saul prouve que Jimmy (accidentellement) transforme Walter White en Heisenberg

A propos de l’auteur

Liam McGuire est un éditeur de bandes dessinées pour .. Originaire de la Nouvelle-Écosse, il a travaillé pour de nombreuses publications, dont Cineplex Canada, MLB.com, Vice, CBR.com, et plus encore. Vous pouvez le contacter directement à liam.m@screenrant.com

En savoir plus sur Liam McGuire