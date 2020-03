DC Comics discrédite les rumeurs selon lesquelles Marvel veut les acheter

Une rumeur a récemment circulé selon laquelle Marvel voulait acheter DC Comics, mais il semble que tout soit faux.

Après le départ soudain de Dan DiDio de DC Comics, des rumeurs de toutes sortes ont commencé à émerger, celle qui a pris le plus de force a été la vente de l’entreprise à son ancien rival Marvel. Jim Lee Il a parlé de cette question non fondée et l’a discréditée.

«Pour aborder certaines des choses qui existent, il y a des rumeurs… des spéculations… je ne lui donnerais pas de crédit. DC Comics existe depuis 85 ans et nous existerons encore 85 ans. J’espère faire ce panel dans 85 ans. »

Pourquoi serait-il logique que DC Comics vende ses personnages à Marvel? Nous ne parlons pas d’un croisement entre entreprises ou de quelque chose à plus petite échelle. Nous parlons de la possibilité qu’une entreprise extrêmement rentable, dont les personnages rapportent des millions de dollars grâce à des licences telles que des bandes dessinées, des films, des figurines, des livres, etc., revienne à leur principal concurrent. Cela n’a pas de sens.

La rumeur a pris beaucoup de force car il n’y a pas d’explication claire aux raisons de Dan DiDio partir DC Comics, car après plus d’une décennie, il a brutalement quitté ses fonctions au début du mois. La nouvelle était assez surprenante, d’autant plus qu’ils avaient fortement promu le prochain événement de redémarrage 5G que DiDio a dirigé.

La compétition est saine.

Les deux éditeurs existent depuis longtemps et rivalisent avec leurs personnages pour voir qui est le plus populaire. Ouais DC Comics a la Justice League, Marvel Il a les Avengers et les X-Men. Certains ont un Thanos et les autres à Darkseid. Ils sont donc copiés, imités et même croisés à un moment donné. Mais ce ne serait pas une bonne idée pour tout le monde de faire partie de la même entreprise, qui serait après tout Disney, un monopole plus grand qu’il ne l’est déjà.

