DC Comics fait revivre deux personnages très importants pour Superman

Dans DC Comics, la mort n’est généralement pas la fin et à tout moment certains personnages importants peuvent revenir, comme Superman vient de nous l’apprendre.

Quand ils ont redémarré DC Comics dans Nouveau 52 (Le nouveau 52) En 2011, la continuité de l’Univers a changé. Il a également été révélé que Jonathan et Martha Kent, les parents adoptifs de Clark Kent / SupermanIls sont morts dans un accident de voiture alors que leur fils était au lycée.

Maintenant, il y avait une indication que les événements de Horloge Doomsday ils avaient changé la continuité et les avaient ramenés d’entre les morts, mais l’aperçu de la bande dessinée Superman: les méchants numéro 1 confirme que les parents de Clark Kents sont vraiment vivants.

Pour ces histoires, ils ont rejoint les génies créatifs Brian Michael Bendis, Matt Fraction, Greg Rucka, Jody Houser, Steve Lieber, Mike Perkins, Bryan Hitch et Eduardo Pansica. Ils ont montré Clark parlant à ses parents après sa récente révélation d’identité, confirmant qu’ils sont à nouveau canoniques pour quand Superman numéro 18 aller en vente

Synopsis de la bande dessinée:

L’événement Léviathan révèle une nouvelle liste d’ennemis:

Les meilleurs rivaux de Man of Steel réagissent aux nouvelles les plus importantes qui ont secoué l’univers DC Comics! Mongul, Toyman, The Joker et bon nombre des plus grands méchants du monde doivent comprendre comment le monde change maintenant que Superman a révélé la vérité.

Mais comment va-t-il gérer Lex Luthor la révélation de l’identité secrète de Superman? Matt Fraction, Steve Lieber et certaines des voix les plus uniques et créatives des bandes dessinées se réunissent pour raconter une histoire qui change toutes les règles!

Voici les images d’aperçu, où nous pouvons vérifier que Jonathan et Martha Kent Ils sont vivants. Ils soutiendront également Superman Avec sa décision difficile. Depuis, les conséquences de révéler son identité secrète au monde sont totalement imprévisibles.

Partager



David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.