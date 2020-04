DC Comics félicite les vrais héros de la pandémie de coronavirus

Ni Batman, ni Wonder Woman, ni Superman, ni aucun autre personnage de DC Comics, les vrais héros de la pandémie de coronavirus (COVID-19), ne sont ceux qui risquent leur vie pour que le reste d’entre nous soient en sécurité.

Dan et Norm Rapmund ont publié sur Twitter une image qui rend hommage aux vrais héros qui, poursuivant leur travail, nous mettent en sécurité pendant la pandémie de Coronavirus. Avec les toilettes, les livreurs et les vendeurs de nourriture sont la trinité de DC Comics (Wonder Woman, Superman et Batman).

Le monde est plein de héros. #ConnectedTogether.

Le monde de la bande dessinée a subi un coup terrible.

En raison de l’enfermement des personnes afin qu’elles n’obtiennent pas le coronavirus, de nombreuses industries ont été touchées. Les grands éditeurs aiment DC Comics, Marvel, Image ou Cheval noir ils ne peuvent pas vendre leurs histoires dans les magasins. Ils ne misent pas non plus sur le format numérique, car ils préfèrent endurer ces mois puis essayer de retrouver le rythme qu’ils avaient avant.

DC Comics Il a récemment publié une déclaration selon laquelle la société “explore un modèle multi-fournisseurs pour nous fournir la flexibilité nécessaire pendant cette crise pour apporter de nouveaux contenus à nos lecteurs sur une base continue.” Toutes les sorties de bandes dessinées entre le 18 mars et le 24 juin seront entièrement remboursables et la société couvrira les frais d’expédition. Cependant, on ne sait pas encore quand ils permettront aux bandes dessinées de revenir à la distribution au détail.

Pourtant, l’acte de représenter les travailleurs moyens aux côtés de l’emblématique Trinity de DC Comics est une image puissante en ces temps sombres. L’iconographie montre que les vrais héros ne portent pas toujours de cape. Ils font juste leur travail et avec cela ils nous sauvent tous.