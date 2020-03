DC Comics mise sur les ventes numériques

À l’ère du coronavirus, des éditeurs comme DC Comics ont constaté qu’ils ne pouvaient pas apporter leurs histoires dans les magasins, ils devront donc tout convertir au format numérique.

Il y a une idée de longue date selon laquelle les ventes numériques mettraient fin aux magasins de bandes dessinées comme cela s’était produit avec les magasins de disques ou de vidéo. Tant d’éditeurs aiment Marvel y DC Comics continuer à miser lourdement sur le papier. Mais nous traversons une période très compliquée en raison de la pandémie mondiale causée par Coronavirus.

Il y a quelques jours, nous avons annoncé que le plus grand distributeur de bandes dessinées au monde avait cessé son activité et que les publications n’atteindraient donc plus les magasins. Mais DC Comics prévoit de continuer à publier des copies numériques pendant cette période.

Adam Phillips, directeur des services marketing, Direct Market a expliqué la décision. “C’est là que nous en sommes dans le numérique”, a-t-il publié. «Toutes nos données montrent que le consommateur numérique et le consommateur physique sont deux publics différents. Pour l’instant, nous continuerons de publier des bandes dessinées numériques, mais nous allons revoir cela si la distribution physique continue d’être contestée et perturbée. »

Il s’agit d’une déclaration importante, avec de profondes implications pour le marché de la bande dessinée.

Selon Phillips, DC Comics estime que les ventes physiques et numériques atteignent des publics complètement différents. Ils n’ont donc pas tendance à avoir un effet direct les uns sur les autres. Si cela est vrai, la crainte de longue date de l’essor du numérique pourrait signifier que la fin du marché direct est sans fondement. Parce que les copies numériques sont vendues à des gens qui ne seraient jamais allés dans une librairie de bandes dessinées. Cependant, même en supposant que cela est correct, ils prennent un grand risque que le comportement des consommateurs ne change pas au cours d’une pandémie potentiellement prolongée.

Il n’y a aucun moyen de savoir combien de temps durera cette pause, mais il faudra probablement plusieurs mois avant que les copies physiques puissent être à nouveau distribuées de manière fiable. Les clients fidèles pourraient bien passer au numérique simplement parce qu’ils se sont rapidement habitués à ce format.

Il semble que le coronavirus aura un impact profond et durable sur l’ensemble de l’industrie de la bande dessinée.

Dans une autre déclaration, DC Comics a suggéré qu’il envisageait de passer à un “modèle multi-concessionnaire” car il anticipait la “volatilité régionale”. En d’autres termes, ils étudient la possibilité de réduire le rôle du grand distributeur, car il pourrait faire faillite si cela continue. Cela vous donnerait une plus grande flexibilité, au cas où certains endroits seraient fermés plus longtemps que d’autres.

Partager

Publication précédente

Wonder Woman copie l’un des Avengers les plus forts

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.