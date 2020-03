DC Comics présente 7 couvertures pour le 80e anniversaire du Joker

Partager

Les variantes des couvertures que DC Comics a dédiées au 80e anniversaire du Joker sont tout simplement spectaculaires.

Le mois prochain marque le 80e anniversaire des débuts de Joker dans la bande dessinée Batman numéro 1 à partir de 1940 et DC Comics Il met tout en œuvre pour marquer l’occasion. En plus de la couverture standard du grand format de 100 pages illustré par Greg Capullo, ont lancé la première vague de couvertures variantes, représentées par une liste d’artistes superstars. Il s’agit notamment d’une variante des années 50 de David Finch et Steve Firchow, une variante des années 60 de Francesco Mattina, une reprise des années 80 de Bill Sienkiewicz, une variante des années 90 Gabriele Dell’Otto, une variante des années 2000 de Lee Bermejo et une couverture des années 2010 de Jock.

Ici, nous laissons les couvertures du Joker. Lequel préférez-vous?

Des versions supplémentaires de la décennie qui n’ont pas encore été publiées incluent une variante de 1940 de Arthur Adams et une variante de 1970 de Jim Lee et Scott Williams. Le format collector spécial comprendra une collection d’histoires originales et d’œuvres d’art qui célèbrent l’héritage de Joker.

L’un des meilleurs méchants de Batman

Créé par Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson, le Joker Il est devenu l’un des méchants les plus emblématiques et durables du Univers DC Comics. En grande partie parce qu’il est toujours associé à Batman, le personnage s’est adapté à de nombreuses formes de médias, y compris les performances décernées par l’Académie pour Heath Ledger et Joaquin Phoenix.

Puisque vous devez vous rappeler que le film Joker sorti en 2019 Il est l’un des plus performants au box-office de DC Comics Cela signifie qu’il est l’un des personnages les plus reconnus de la culture populaire, sa folie et sa façon chaotique de voir la vie attraperont toujours les lecteurs de bandes dessinées du monde entier.

Partager

Article précédent

Le méchant de Marvel revient transformé en petit dragon

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.