DC Comics présente la bataille brutale de Superman contre les Mongols

Nous pouvons voir comment Superman fait face à un rival très puissant dans les nouvelles histoires de DC Comics



DC Comics a publié un aperçu de la bande dessinée Superman numéro 20 par Brian Michael Bendis, Ivan Reis et Joe Prado, où le Homme d’acier face à face avec Mongole, qui se révèle être un puissant rival pour le héros.

L’histoire de Superman numéro 20 a lieu après la Homme d’acier Il révèle son identité au monde et les conséquences de cette décision.

Qui est ce puissant méchant?

Mongole est un méchant classique de Superman et Lanterne verte, apparue pour la première fois dans les histoires de DC Comics en 1980 et a été créé par le scénariste Len Wein et le dessinateur Jim Starlin. Parmi ses pouvoirs, la super force, la vitesse, l’agilité, l’endurance et la capacité à générer des décharges d’énergie se démarquent. Parmi ses projets a toujours été la conquête de l’Univers puisqu’il veut que les plus grands guerriers et héros qui existent se mettent à genoux devant lui.

Ayant la peau jaune, cela lui a donné un avantage sur Lanternes vertes, c’est pourquoi il était un méchant si récurrent dans ses histoires de DC Comics. Il est mort aux mains du démon appelé Neronmais maintenant il revient pour lui faire du mal Superman.

Synopsis de Superman numéro 20.

Les Planètes Unies est une idée belle et parfaite … Cela va à l’encontre de tout ce que le Barbare Mongul a combattu toute sa vie. Mongul détruira les Planètes Unies et Superman avec lui. Et il a dit quelque chose sur l’utilisation de la Terre comme salle de bain. Ce qui ne sonne pas très bien. Le retour de l’un des méchants les plus grands et les plus méchants de Superman … plus grand et pire que jamais!

Cette histoire de la bande dessinée est fortement recommandée et cette bataille sera sûrement formidable.

