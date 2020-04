DC Comics présente un Américain d’origine asiatique Bruce Wayne

Gotham High de DC Comics présente une version renouvelée et asiatique-américaine du légendaire Bruce Wayne.

Attention SPOILERS du roman graphique original DC Comics Ink Gotham high de Melissa de la Cruz et Thomas Pitilli. Où ils ont donné une tournure au personnage de Bruce Wayne. Au fil des ans, il y a eu de nombreuses versions différentes de ce héros, que ce soit dans la bande dessinée, les jeux vidéo, la télévision ou même dans les films. Bien qu’il y ait toujours eu une constante puisque sa race est caucasienne. Cela a du sens, car c’est ainsi qu’il était à l’origine présenté dans Detective Comics # 27 à partir de 1939.

C’est peut-être la raison pour laquelle le nouveau roman graphique original DC Comics Ink, Gotham high, est un jalon. Les lecteurs sont initiés à une autre version de Gotham et aux personnages qui habitent la ville, et cela change les choses de manière considérable. En fait, dans l’histoire de Melissa de la Cruz et Thomas Pitilli, on nous présente un Bruce Wayne d’origine asiatique-américaine.

Il y a plusieurs changements dans la mythologie de Batman à Gotham High.

Pour commencer, on peut voir Bruce Wayne, Selina Kyle, Joker et certains autres personnages comme les élèves du même lycée. Après avoir été expulsé d’une école prestigieuse pour les riches, Bruce vient à Gotham high, où il retrouve son amie d’enfance Selina Kyle et devient le meilleur ami de Jack Napier. Il est déjà clair qu’il s’agit d’une réinvention complète de l’univers DC Comics, car De la Cruz et Pitilli utilisent ce que les lecteurs savent pour créer quelque chose de complètement nouveau. Deviendra-t-il Batman?

L’origine semble être similaire. Bruce Wayne est un orphelin riche et mélancolique qui est ingénieux, intelligent et continue d’être traumatisé par la perte de ses parents. Il diffère en ce que son père Thomas Wayne a épousé une Chinoise de Hong Kong. Bien qu’elle y soit déjà riche et puissante, Ma-sha Dean a changé son nom en Martha Wayne après avoir épousé Thomas. Ensemble, ils ont eu un fils mais, malheureusement, ils ont été tragiquement tués après une nuit au théâtre, laissant leur fils Bruce orphelin.

Bien qu’il soit jeune, il a déjà montré qu’il est un combattant capable, un détective en herbe et aussi intelligent que jamais. Il est donc le Bruce Wayne que nous connaissons avec quelques changements qui le rendent différent.

