DC Comics présente un méchant capable d’écraser Superman

Une nouvelle ère commence DC Comics et il le fait avec un méchant qui est capable de frapper durement les deux plus grands: Superman et Wonder Woman.



De nouveaux événements commencent pour Justice League le mois prochain, avec Robert Venditti prenant les rênes en tant que principal auteur de la série de DC Comics et il semble que ça va commencer très fort. Comme nous pouvons voir comment un grand nombre de méchants génétiquement modifiés, dirigés par le vieil ennemi de retour, l’éradicateur. Il est capable de mettre à genoux même les plus puissants Superman et Wonder Woman.

Ensuite, nous pouvons voir la couverture de Bryan Hitch et quelques pages d’aperçu sans texte de Aaron Lopresti, Matt Ryan et David Baron.

Qui est l’éradicateur?

Ce méchant a été créé par Roger Stern et appartenait à la famille Superman, il est donc devenu un héros et un méchant selon qui le contrôle. Puisqu’il s’agit d’un artefact vieux de plus de 200 000 ans qui provient de Krypton. C’est une arme dotée d’un puissant système intégré, conçue pour préserver les coutumes de votre planète d’origine.

L’éradicateur Il pourrait téléporter Warman Superman sur Terre, manipuler les structures moléculaires pour créer la Forteresse de la solitude, il peut fabriquer de la Kryptonite synthétique et manipuler la génétique dans une large mesure. Il a également une super force, une vitesse et peut voler.

Synopsis de la bande dessinée Justice League numéro 41

Eradicator et son équipe d’attaque Daxamite améliorée balayent la Terre avec des conséquences dévastatrices! La Justice League est battue et submergée par un ennemi plus puissant que même Superman ou Wonder Woman. Bien que Batman et Green Lantern prévoient une contre-attaque, mais cela ne peut pas fonctionner sans Flash, dont la connexion à Speed ​​Force est devenue imprévisible, et peut-être fatale. Avec une équipe à moitié réduite, sera-t-il suffisant de tenir leurs ennemis à distance?

