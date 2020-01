DC Comics Preview: Amy Reeder & # 039; s Amethyst # 1 | .

Mercredi, DC Comics a publié un nouvel aperçu de la prochaine édition limitée à six numéros Améthyste série écrite et dessinée par Amy Reeder. Tirée de l’événement de Young Justice, la minisérie Amethyst de Reeder, qui sortira le 26 février dans les magasins, trouvera Amy Winston de retour à Gemworld pour célébrer son seizième anniversaire, pour découvrir que son royaume et ses sujets ont disparu.

Cette mini-série marque le retour de Reeder à un titre de DC Comics depuis qu’il a quitté la série The New 52 Batwoman suite à des différences créatives signalées. Elle a eu du succès avec sa série Image Comics Rocket Girl et a co-écrit (et co-créé) Moon Girl et Devil Dinosaur pour Marvel Comics.

Connexes: le jeune juge spin-off AMETHYST vise les nouveaux lecteurs de DC

Amethyst, la princesse de Gemworld, a été créée par Dan Mishkin, Gary Cohn et l’artiste Ernie Colón en 1983, apparaissant pour la première fois dans Legion of Super-Heroes (Volume 2) # 298. Amethyst a ensuite été présentée dans une série limitée de douze numéros, ce qui l’a établie comme une adolescente nommée Amy Winston, qui découvre qu’elle est la princesse orpheline de la terre magique de Gemworld et que le mauvais chef, Dark Opal, est là pour la détruire. Elle apprendra plus tard que Citrina, une sorcière de Gemworld, lui a sauvé la vie en l’envoyant sur Terre pour être élevée par Herb et Marion Winston, qui ignoraient la véritable origine d’Amy. Quand Amy atteint l’âge de 13 ans, elle apprend sa véritable origine et elle retourne à Gemworld et découvre qu’elle possède une multitude de pouvoirs tels que la fuite, le lancer de sorts, la manipulation d’énergie, la transmutation de la matière et la capacité d’exploiter d’autres sources de énergie magique pour amplifier ses pouvoirs.

L’améthyste est réapparue pendant le premier arc de l’empreinte de Wonder Comics Young Justice, Seven Crises, qui a commencé avec Lord Opal et ses partisans envahissant Prime Earth pour se venger de Gemworld, qui était détruit par les multiples crises sur Prime Earth. L’équipe de Young Justice réunie est transportée à Gemworld, où elle rencontre Amethyst, qui est tombée en disgrâce avec le conseil Gem qui considère ses méthodes de protection de Gemworld comme hors de propos. Après avoir vaincu Lord Opal avec l’aide des autres héros de la Terre, Amethyst dit au conseil de Gemworld qu’elle reviendra volontairement sur Terre avec le reste de l’équipe de Young Justice. Une fois qu’ils ont quitté Gemworld, le chef de la maison d’émeraude révèle qu’Amethyst a été banni de Gemworld et n’est plus jamais autorisé à revenir.

D’après les pages de prévisualisation publiées par DC et les événements qui ont suivi dans les pages de Young Justice, il est sûr de supposer que la version New52 du personnage n’existe plus, et l’origine originale d’Amethyst est maintenant de retour dans la continuité. La minisérie Amethyst semble également qu’elle poursuivra l’histoire qui a commencé dans Young Justice, en se concentrant sur ce qui est arrivé à Gemworld depuis le départ d’Amethyst pour revenir sur Terre.

Les pages d’aperçu d’art et d’écriture confirment que Reeder était un excellent choix Améthyste minisérie et sera celui qui devrait être ramassé une fois qu’il apparaît sur les étagères. Consultez les pages d’aperçu et les couvertures ci-dessous!

AMÉTHYSTE # 1 (SUR 6)

Écrit par Amy Reeder

Art et couverture par Amy Reeder

Après sa réintroduction triomphante dans les pages de Young Justice, la nouvelle minisérie Amethyst suit l’adolescente Amy Winston-a.k.a. La princesse Améthyste, alors qu’elle retourne dans son royaume magique pour célébrer son 16e anniversaire avec style. Le seul problème? Son royaume a disparu, ses sujets ont disparu, et aucun dans le royaume de Gemworld – même sa meilleure amie, Lady Turquoise – reste fidèle à sa maison! Seule et découragée, Amy est obligée de trouver de nouveaux alliés et d’affronter de sombres secrets dans une toute nouvelle quête jusqu’aux confins de Gemworld.

Dans les magasins: 26 févr.2020

Plus: L’équipe Young Justice de DC ajoute quatre nouveaux héros