DC Comics révèle le sort du pire méchant de l’Univers

Nous ne savions rien du pire méchant de DC Comics, mais maintenant nous savons où il était et sa sombre destinée.

Attention SPOILERS de Shazam! numéro 10, par Geoff Johns, Dale Eaglesham, Scott Kolins et Michael Atiyeh. DC Comics Il a les méchants les plus dangereux et maintenant le sort des pires d’entre eux a été révélé.

Alors que Shazam! est occupé à lutter contre King Kid of the Funlandsses ennemis Sivana et Mr. Mind ils ont pour mission de débloquer Monsterlands. C’est là qu’il est révélé que le septième monde magique secret et mystérieux est une prison impénétrable qui a enfermé bon nombre des êtres les plus pervers de Magiclands.

Pendant qu’ils sont là pour libérer la Société monstrueuse de leur emprisonnement, Sivana Découvrez un autre méchant enfermé. Quelqu’un est-il si vil que même Mr. Mind Il ne veut pas le recruter, mais … Qui est ce mystérieux prisonnier? Retenu dans une cellule oubliée est Superboy Prime, qui était à l’époque le méchant principal de DC Comics

Avant The New 52, ​​Superboy Prime était probablement le pire méchant de tous.

Une version plus jeune de Clark Kent déformé et déformé par les hormones adolescentes et les impulsions égoïstes, il a presque détruit la continuité à plusieurs reprises. Dans les histoires de DC Comics, Superboy prime Il est passé de la force physique au tourment psychologique et, enfin, au fanboy malheureux qui vivait dans le sous-sol de ses parents (bien que cela fût encore effrayant).

Après son introduction initiale dans Crisis in Infinite Lands, Geoff Johns l’a ramené 20 ans plus tard dans les pages d’Infinite Crisis, pour continuer à utiliser le personnage dans bon nombre de ses œuvres ultérieures. Il a joué un rôle essentiel dans “The Sinestro Corps War” avant d’être envoyé sur les pages du compte à rebours. Johns l’a utilisé à nouveau dans Legion of 3 Worlds, puis l’a ajouté à Blackest Night.

Sa dernière apparition est apparue dans les pages de Teen Titans, juste avant le redémarrage de DC Comics en 2011. Il faisait partie d’une nouvelle légion de Doom jusqu’à ce que Superboy et Supergirl l’emprisonnent dans les limites du mur source. Superboy Prime n’a plus été vu ni entendu depuis. Mais avoir Geoff Johns le ramener au personnage a beaucoup de sens.

Superboy prime C’est quelqu’un qui s’intéresse profondément aux univers alternatifs et à la continuité. C’est devenu une obsession pour lui de trouver la Terre parfaite pour entrer dans la Univers DC Comics et ainsi récupérer sa maison perdue effacée dans la crise d’origine.

Ce personnage est célèbre pour avoir brisé le quatrième mur plusieurs fois et parlé fréquemment directement avec le lecteur.

Superboy Prime nous demande pourquoi nous continuons à lire après tout ce que DC Comics a fait pour assurer la continuité. Après le Nouvelle horloge 52, Renaissance et Doomsday, pense que c’est trop pour nous de continuer à revenir.

Il promet également de poursuivre Billy Batson et le détruire complètement, bien qu’il ne sache pas comment il prévoit de le faire. Il est sale, nu et seul, emprisonné pour qui sait combien de temps et sans espoir partir. Nous savons qu’il devrait revenir dès que Shazam numéro 13, il semble donc qu’il sortira bientôt. Avec Geoff Johns en écrivant à nouveau le personnage, on ne sait pas quelle taille cela pourrait être.

