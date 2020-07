DC Comics révèle pourquoi le père de Superman a choisi la Terre

Quand Krypton était sur le point de disparaître, Jor-El a envoyé son fils Kal-El sur Terre, où il a grandi sous le nom de Clark Kent et développé de grands pouvoirs en devenant Superman (Superman / Batman Spoiler Notice # 50)

Qu’ils se battent côte à côte, Homme chauve-souris et superman Ils sont, sans aucun doute, l’un des duos les plus célèbres de la bande dessinée. Bien que les deux personnages aient leurs différences, il s’avère qu’ils ont plus en commun que les noms de leurs mères. En fait, avant la naissance du chevalier noir et de l’homme d’acier, leurs parents, Thomas Wayne et Jor-El, ils ont appris à se connaître.

Superman / Batman # 50Intitulée « The Fathers », elle commence par Thomas et Martha Wayne traversant Smallville, Kansas, sur le chemin du retour à Gotham. Martha est enceinte, et alors que le couple débat avec espièglerie sur la façon de nommer la fille, comme Thomas est convaincu que ce sera une fille et non un garçon, un cerf-volant s’écrase sur le bord de la route. La curiosité oblige Thomas à s’arrêter pour enquêter lorsqu’il découvre que l’objet n’est pas une comète, mais une sorte de véhicule. Quand il tend la main pour le toucher, un flash de lumière le transporte à Krypton. La planète d’origine de Superman.

Thomas est sur une planète extraterrestre beaucoup plus avancée que la Terre.

Il ne comprend pas la langue, mais peut facilement dire qu’il est sur le point d’être détenu par les autorités de la planète. Heureusement, un homme intervient et dans ses vêtements, vous pouvez distinguer les insignes du Maison de lui. Effectivement, l’homme est Jor-El, le père de Superman, qui parle heureusement anglais. Jor-El explique que le corps de Thomas reste en sécurité sur Terre, tandis que sa conscience a été transportée à Krypton sous la forme d’un hologramme tactile. Les deux sont immédiatement appréciés en tant que compagnons scientifiques, et Jor-El explique pourquoi il a amené Thomas à Krypton.

« Krypton est en train de mourir », explique Jor-El à Thomas. Jor-El a tenté à plusieurs reprises de l’expliquer et n’a pas réussi à convaincre le conseil de la planète de ce fait, et puisque les voyages interstellaires ont été interdits il y a des années, il n’y a aucun espoir de fuite, sauf son fils. En tant que bébé, le fils de Jor-El pourra s’insérer dans un navire suffisamment petit pour éviter d’être détecté, mais le problème reste où l’envoyer, mais il doit trouver l’endroit idéal pour le faire. Jor-El dit qu’il a examiné d’autres mondes avec des habitats appropriés (Thanagar et New Genesis en faisaient partie). Mais aucun n’a une culture particulièrement accueillante.

Quand elle demande à Thomas à quoi ressemble la Terre, elle répond honnêtement:

« Je ne peux pas te mentir, Jor-El. Nous ne sommes probablement pas le coin le plus paisible de la galaxie. Nous avons un talent particulier pour embrasser les pires aspects de notre nature. Mais je pense que l’humanité est fondamentalement décente … Je ne peux pas vous dire où envoyer votre fils, mais s’il vient sur Terre, je sais qu’il aura l’opportunité d’avoir une vie bonne et pleine de sens. Et si je le trouvais… je l’élèverais comme s’il était mon propre fils. »

Ces mots sont ce que Jor-El voulait entendre. Comme nous le savons tous, il a fini par envoyer son fils, Kal-El sur Terre. Où il a été trouvé et élevé avec amour par les Kents, mais il ne l’aurait jamais fait s’il n’avait pas rencontré Thomas Wayne. Et comme Bruce le découvre plus tard dans le journal de son père, la technologie avancée de WayneTech n’aurait pas été possible sans la sonde kryptonienne que Thomas a apportée à Gotham. En d’autres termes, les parents de Batman et Superman ont été impliqués dans la création l’un de l’autre. Enchevêtrant davantage le passé des super-héros les plus emblématiques de DC Comics.