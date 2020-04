DC Comics révèle que Harley Quinn tombe amoureux d’un super-héros

Partager

Après plusieurs pauses, Harley Quinn a déjà un nouvel amour et DC Comics révèle qu’elle est un super-héros.

Dans la bande dessinée Harley Quinn et les oiseaux de proie # 1, orientée vers les adultes, la protagoniste révèle qu’elle est amoureuse d’une super-héroïne de DC Comics. La nouvelle série de la marque Black Label est destinée à un public mature, en raison de son fort langage et de son contenu sexuel, et offre une représentation plutôt lubrique de Harley Quinn et de ses coéquipiers.

Une grande partie de l’histoire de Amanda Conner et le co-écrivain Jimmy Palmiotti, est dédié aux fantasmes et aux souvenirs de Harley Quinn concernant sa liaison amoureuse avec Poison Ivy. Après s’être réveillé d’un rêve très sensuel impliquant Ivy, Quinn monte sur le toit pour un moment de réflexion privée. Mais elle est interrompue par un super-héros qui vole avec un sac de nourriture pour chat.

Soudain, l’amour ou la luxure surgit.

Harley Quinn est absolument ravie de voir Power Girl, alias Kara Zor-L. Ils ont une conversation amicale pour se rattraper, puis Harley leur suggère de prendre une douche ensemble. Power Girl détourne la conversation et appelle Quinn un “petit chien à cornes”, et Quinn pose à nouveau des questions sur la douche. À ce stade, il convient de se rappeler que tout dans le sous-univers Black Label est un peu plus audacieux que dans l’univers DC Comics conventionnel.

Power Girl écoute alors qu’elle explique sa dernière rupture avec Ivy, un moment palpable de cœur à cœur. Puis Power Girl s’envole en esquivant certains commentaires de Quinn et de son castor nommé Bernie.

Amanda Conner nous a également présenté la série Harley Quinn et Power Girl 2016, probablement la pré-réunion la plus importante de ce duo. Nous verrons donc sûrement cette histoire d’amour d’une manière plus profonde dans DC Comics.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.