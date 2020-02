DC Comics révèle que l’origine de Batman est beaucoup plus tragique

Partager

L’histoire d’origine de Batman dans DC Comics est devenue encore plus tragique lorsque nous avons découvert une nouvelle tournure sur le meurtre des parents de Bruce Wayne.

L’un des moments les plus tristes et les plus marquants de la vie de Bruce Wayne C’était la mort de ses parents alors qu’il n’était qu’un enfant. Le voir a créé un traumatisme qui a aidé à façonner Batman. Son origine vient de connaître un tournant qui rend la mort des parents de Bruce encore plus déchirante DC Comics.

Thomas et Martha Wayne Ils ont été tués par un assaillant après que sa famille est allée au cinéma pour regarder un film. Bien que ce meurtre ait été réinterprété dans les bandes dessinées, au cinéma et à la télévision, DC Comics donner plus de détails et nous savons pourquoi la famille est allée voir le film de Le masque du renard. Dans Batman: Malédiction du chevalier blanc numéro 7 par Sean Murphy et Matt Hollingsworth, la raison pour laquelle ils ont vu ce film particulier joue un nouveau rôle tragique dans l’histoire de Batman.

Le scénariste Sean Murphy n’a pas eu peur de jouer avec l’origine de Bruce Wayne.

Le dernier nombre de Batman: Malédiction du chevalier blanc de DC Comics, Cela s’est terminé par la révélation massive que toute la lignée familiale de Bruce Wayne était basée sur un mensonge et qu’il n’était pas vraiment un Wayne. En échange, Azrael Il était un véritable descendant de la lignée Wayne. Le numéro 7 prend un autre grand tournant vers les origines de Batman, car ils révèlent la vraie raison pour laquelle ils sont allés voir Le masque du renard. Dans un flash-back, avant les funérailles de ses parents, Bruce regarde une paire d’épées montées sur le mur. Les larmes aux yeux, il dit à Alfred qu’il voulait aller voir le Renard parce que son père a dit qu’il ne pouvait pas jouer avec des épées et qu’il voulait apprendre à les utiliser. Bruce se reproche la mort de ses parents.

Alfred lui dit qu’il lui apprendra à utiliser l’épée et lui montrera comment se battre pour qu’il sache quoi faire la prochaine fois qu’il est en danger. “Comme le Renard?” Demande Bruce. “Comme Fox”, répond Alfred en étreignant Bruce. C’est un moment vraiment touchant dans l’histoire de DC Comics.

Quelque chose de similaire présenté Christopher Nolan dans sa trilogie de Chevalier noirdepuis le jeune homme Bruce Wayne Il avait peur à l’opéra et a dû partir avant la fin du spectacle. Cela a provoqué la rencontre fatale avec le criminel qui les tire. Après les funérailles, le jeune Bruce Wayne se sent très coupable et seuls les mots d’Alfred le réconfortent.

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a fait Master of Graphic and 3D Design.