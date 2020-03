DC Comics révèle quel est le meilleur Robin

Tout au long de son histoire, Batman a eu de nombreux assistants. Mais … Qui est le meilleur Robin? DC Comics a déjà répondu à cette question.

Dans la bande dessinée Super Spectaculaire 100 pages Robin 80e anniversaire # 1 de James Tynion IV, Javier Fernández, David Barton et Carold M. Mangual, nous pouvons voir comment Tim Drake révèle quel est le meilleur Robin de tous ceux qui ont accompagné Batman dans DC Comics.

Dans cette histoire, Tim Drake se débat avec la décision de commencer le protocole Gotham knights, qui constituait une grande partie de Detective Comics après que DC Rebirth. Avant d’accepter le rôle, discutez de vos préoccupations avec les autres personnages qui ont acquis la personnalité de Robin: Dick Grayson, Jason Todd et Damian Wayne. Cependant, sa conversation avec Grayson devient une déclaration intéressante.

Tout en battant les méchants, Grayson dit à Drake qu’il est le bon leader pour inspirer le nouveau groupe de héros dont il faisait partie dans DC Rebirth.

La déclaration déroute Drake, mais s’éloigne du compliment. Ses pensées ultérieures révèlent qu’il croit que le rôle de leadership appartient à Grayson, qu’il considère comme un modèle et le meilleur Robin de tous.

C’est une déclaration audacieuse qui pourrait très bien réveiller les fans de Drake qui le voient comme le meilleur copain. Alors que Grayson est sans doute le premier et le plus célèbre personnage à devenir le compagnon de Batman dans DC ComicsDrake est entré dans la mêlée à un moment précaire où les fans n’étaient pas trop amoureux de l’idée de Robin. Dans l’ombre du film 1989 Batman et le mandat condamné de Jason Todd en tant que Robin, Drake était un nouveau type de Robin, montrant moins d’agressivité mais plus d’intelligence et de sympathie que son prédécesseur. Au fil du temps, son esprit l’a aidé à se faire une réputation de meilleur détective de tous.

Drake a également une meilleure relation avec Grayson qu’avec les autres Robins. Todd n’était pas content que Drake prenne sa cape, ce qui a longtemps causé des frictions entre les deux, et Damian était ouvertement jaloux de son prédécesseur pour avoir un titre qui ne lui appartenait pas.

Au lieu de cela, Grayson est celui qui a accueilli Drake à bras ouverts et a eu des conversations honnêtes avec lui sur ce à quoi s’attendre en étant son partenaire. Batman. C’est un lien fraternel que Drake a eu du mal à former avec les autres, il est donc naturel pour lui de graviter vers la personne qui lui a montré le plus d’affection DC Comics.

Que Grayson soit vraiment le meilleur Robin ou non est discutable, mais Drake le pense certainement. Et comme il est le Robin le plus intelligent, cette opinion devrait être la bonne.

